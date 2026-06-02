Το Μουντιάλ 2026 πλησιάζει, η… κερκίδα πρέπει να οργανωθεί.

Προ των πυλών είναι το Μουντιάλ 2026. Και όσο οι προπονητές βγάζουν τα συμπεράσματά τους από τα τελευταία φιλικά πριν τη μεγάλη διοργάνωση, πρέπει να… οργανωθεί και η κερκίδα.

Οι «τυχεροί» περιμένουν να δουν την αγαπημένη ομάδα τους στα γήπεδα του Μεξικό, των ΗΠΑ και του Καναδά. Όχι απαραίτητα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας τους- εξάλλου οι Έλληνες δεν έχουμε τέτοια χαρά- αλλά μια ομάδα που μπορεί να υποστηρίζουν από παιδιά: Σελεσάο, Φούριας Ρόχας, Αλμπισελέστε, Τρία Λιοντάρια και πολλές ακόμα εθνικές ομάδες έχουν υποστηρικτές σε όλο τον πλανήτη.

Κι αν συμβεί το χειρότερο σενάριο; Αν η ομάδα που υποστηρίζεις αποχαιρετήσει από νωρίς το Μουντιάλ 2026; Η υπόλοιπη διοργάνωση δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον αν δεν υποστηρίζεις κάποιον.

Σε αυτό το «καυτό» ερώτημα έρχεται να δώσει λύση ένα κουίζ του BBC, το οποίο ανάλογα με το πώς απαντάμε διάφορες ερωτήσεις, μας «ανακοινώσει» ποια θα πρέπει να είναι η δεύτερη ομάδα μας σε αυτό το Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.

Δείτε το κουίζ του BBC ΕΔΩ.