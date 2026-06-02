Η Βραζιλία μπορεί να ανταγωνιστεί οποιαδήποτε ομάδα, είπε ο Αντσελότι ενόψει Μουντιάλ 2026.

Δεν υπάρχει βιασύνη για τον Νεϊμάρ, δήλωσε ο προπονητής της εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, ερωτηθείς για τον τραυματισμό του πρώτου σκόρερ της «σελεσάο», ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Το προηγούμενο διάστημα ο Αντσελότι είχε πει πως ο 34χρονος θα είναι έτοιμος για το πρώτο ή το δεύτερο ματς της Βραζιλίας στη φάση των ομίλων. Στις 28 Μαΐου, ο γιατρός της «σελεσάο», Ροδρίγο Λασμάρ, δήλωσε πως ο τραυματισμός στη γάμπα θα κρατήσει τον Νεϊμάρ εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες. Το πρώτο ματς της Βραζιλίας είναι κόντρα στο Μαρόκο, στις 13 Ιουνίου.

«Προχωρά καλά, τα πάει καλά, δεν βιαζόμαστε», είπε ο Αντσελότι, μετά την άφιξη της εθνικής Βραζιλίας στο Νιούαρκ. Η συμπερίληψη του Νεϊμάρ στους 26 της αποστολής αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο έκπληξη, δεδομένου ότι δεν έχει παίξει με την εθνική για σχεδόν τρία χρόνια, λόγω των τραυματισμών. Αυτό θα είναι το τέταρτο Μουντιάλ της καριέρας του, ενώ είναι ο πρώτος σκόρερ της «σελεσάο» με 79 γκολ σε 128 συμμετοχές.

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«Θέλουμε να δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε, να δουλέψουμε σκληρά, όλοι ξέρουν ποιες είναι οι προσδοκίες της Βραζιλίας», δήλωσε ο Ιταλός ομοσπονδιακός τεχνικός, αναφερόμενος στο Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.

«Όλοι ξέρουν πως δεν υπάρχουν φαβορί, υπάρχουν μερικές δυνατές ομάδες και πιστεύω ότι η Βραζιλία μπορεί να ανταγωνιστεί τον οποιονδήποτε», τόνισε ο Αντσελότι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Μετά στο Μαρόκο, «σελεσάο» θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και τη Σκωτία στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης.

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Φωτ.: AP