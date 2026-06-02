Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βουλιαγμένης με 9-7 στο κολυμβητήριο του Λαιμού.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στον «θρόνο» του πρωταθλητή στο πόλο γυναικών- έπειτα από απουσία ενός χρόνου- καθώς έκανε το 3-1 κόντρα στη Βουλιαγμένη.

Οι αθλήτριες του Γιώργου Ντόσκα επικράτησαν της Βουλιαγμένης με 9-7 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, στον τέταρτο αγώνα της σειράς των τελικών της για τα play off της Waterpolo League Γυναικών και με 3-1 κατέκτησαν τον τίτλο.

Αυτό είναι το 16ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, που έκανε το «3 στα 3» στις εγχώριες διοργανώσεις- κατέκτησε πρωτάθλημα, Κύπελο και Σούπερ Καπ- με μία ήττα όλη τη σεζόν. Πλέον, οι «ερυθρόλευκες» στρέφουν το βλέμμα στο Final 4 του Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μάλτα στις 10-12 Ιουνίου.

Με αυτό τον τίτλο, η Ιωάννα Σταματοπούλου και η Βασιλική Πλευρίτου έφτασαν τα 12 πρωταθλήματα στην καριέρα τους και είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας. Για τον Γιώργο Ντόσκα, αυτό ήταν το δεύτερο διαδοχικό πρωτάθλημα, καθώς πέρυσι το κατέκτησε με την ανδρική ομάδα του συλλόγου. Έτσι, έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής, μετά τον Βαγγέλη Πάτερο, που κατακτά και τα δύο πρωταθλήματα. Όσο για την Κική Λιόση, το σημερινό ματς ήταν το τελευταίο της στον πάγκο του ΝΟΒ.

ΝΟ Βουλιαγμένης- Ολυμπιακός 7-9

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 3-3, 1-2, 2-3

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 1, Κρασσά, Γιάουστρα 2, Δεσπ. Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κουτσαντά, Κοβάτσεβιτς

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη, Δρακωτού, Νίνου 2, Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Διρχαλίδου.

Τα highlights

