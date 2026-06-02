Την άποψη ότι η επιβολή ενός μετριοπαθούς τέλους διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας ειρηνικής λύσης που θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα εξέφρασε ο Ευάγγελος Μαρινάκης, μιλώντας στο TradeWinds Shipowners Forum στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων.

Ο επικεφαλής της Capital Group υποστήριξε ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία επιβαρύνεται ήδη με υπέρογκα ασφάλιστρα κινδύνου στην περιοχή, χωρίς ουσιαστικό όφελος. Όπως ανέφερε, ένα τέλος της τάξης των 100.000 έως 200.000 δολαρίων ανά διέλευση θα ήταν σαφώς προτιμότερο από το ενδεχόμενο να κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι μια τέτοια λύση θα μπορούσε να συμβάλει και στην κάλυψη ζημιών που έχουν προκληθεί από την κρίση.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ιράν εξετάζει τη δημιουργία μηχανισμού επιβολής τελών διέλευσης, στο πλαίσιο της πολιτικής του για άσκηση πλήρους κυριαρχικού ελέγχου στα Στενά, ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής, η Τεχεράνη δεν έχει αποσαφηνίσει το ύψος των πιθανών χρεώσεων, ενώ διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τα ποσά που εξετάζονται ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που πρότεινε ο Έλληνας εφοπλιστής.

Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε προοπτική επιβολής τελών διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι μια τέτοια επιβάρυνση θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως περιβαλλοντικό ή ναυτιλιακό τέλος.

Αναφερόμενος στη δραστηριότητα της Capital Group στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι κανένα πλοίο του ομίλου δεν βρισκόταν εντός του Κόλπου όταν ξέσπασε η σύγκρουση στις 28 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα εκατοντάδες πλοία να εγκλωβιστούν στην περιοχή. Όπως τόνισε, η εταιρεία έχει λάβει στρατηγική απόφαση να μην δραστηριοποιείται εμπορικά στην περιοχή όσο παραμένουν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των ναυτικών.

«Δεν δραστηριοποιούμαστε εμπορικά στην περιοχή, τελεία και παύλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των πληρωμάτων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον όμιλο.

Η θέση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες παρεμβάσεις του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Αρσένιο Ντομίνγκες, ο οποίος έχει καλέσει τους πλοιοκτήτες να αποφεύγουν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας την περιοχή μη ασφαλή για τη ναυσιπλοΐα.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις εκτιμήσεις που προβλέπουν εκτόξευση των ναύλων σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Αν και αναγνώρισε ότι η αναπλήρωση των αποθεμάτων ενέργειας θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση μεταφορών, σημείωσε ότι η αγορά είναι απίθανο να επαναλάβει τα ακραία επίπεδα που καταγράφηκαν κατά την έναρξη του πολέμου.

Όπως ανέφερε, η εξέλιξη των ναύλων αναμένεται να είναι πιο σταδιακή και συντηρητική, χωρίς τις έντονες διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν τους πρώτους μήνες της κρίσης.