Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν εμπλέκεται ολοένα περισσότερο στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τον Ρούμπιο.

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι «ο Νο1» όρος που θέτουν οι ΗΠΑ στο Ιράν, ενώ θα πρέπει να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, οι οποίες θα μπορούσαν να κρατήσουν μήνες, σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ρωτήθηκε ποιες δεσμεύσεις πρέπει να πάρει η Τεχεράνη, προκειμένου να άρει η Ουάσινγκτον τον ναυτικό αποκλεισμό. Ο «Νο1 όρος» είναι να ανοίξει το Ιράν τα Στενά του Ορμούζ, απάντησε.

Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σημαίνει «τα πλοία να μπορούν να περνούν από διεθνή χωρικά ύδατα όπως σε άλλα σημεία του κόσμου, χωρίς να δέχονται πυρά, ούτε να πληρώνουν διόδια», υπογράμμισε, ενώ συμπλήρωσε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να απομακρύνει τις νάρκες.

Επιπλέον, το Ιράν θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα γίνουν συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. «Εκτός από τα Στενά, αυτό είναι το προαπαιτούμενο που ανοίγει την πόρτα για τη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση είναι ότι θα πρέπει να δεσμευτούν για συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διάθεση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού το οποίο είναι ακόμα θαμμένο βαθιά στο βουνό», ανέφερε.

«Πρέπει να συμφωνήσουν ότι θα γίνουν διαπραγματεύσεις για αυστηρούς και μακροπρόθεσμους περιορισμούς και/ ή ακύρωση της διαδικασίας εμπλουτισμού στη χώρα τους», συμπλήρωσε.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να κρατήσουν μήνες

Σε ό,τι αφορά στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θα είναι «εξαιρετικά τεχνικές» και θα μπορούσαν να κρατήσουν μήνες, εκτίμησε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Προφανώς, αυτά είναι εξαιρετικά τεχνικά ζητήματα, οπότε δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να επιλυθούν σε πέντε ημέρες. Αυτά θα απαιτούσαν μια ομάδα ειδικών να συναντιέται σε μια περίοδο 30, 60 90 ημερών, που θα επεξεργάζονταν τις λεπτομέρειες, αλλά θα πρέπει να δεσμευτούν ότι είναι πρόθυμοι να το κάνουν αυτό», συνέχισε.

Στην αρχή της κατάθεσής του ο Ρούμπιο είπε πως οι Ιρανοί «έχουν συμφωνήσει να διαπραγματευτούν πτυχές του πυρηνικού προγράμματός τους που μόλις πριν ένα μήνα, πριν από ένα χρόνο, αρνούνταν ακόμα και να αναφέρουν». Όμως, έσπευσε να συμπληρώσει, αυτό «δεν αποτελεί εγγύηση πως τελικά θα οδηγήσει σε μια συμφωνία που είναι αποδεκτή».

Σε ερώτηση αν η Ουάσινγκτον είναι πρόθυμη να χαλαρώσει τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, προκειμένου αυτό να βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις, ο Ρούμπιο απάντησε πως η όποια τέτοια κίνηση θα γίνει με όρους. «Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει ως αντάλλαγμα για τον λόγο που υιοθετήθηκαν αυτές οι κυρώσεις αρχικά, που είναι το πυρηνικό τους πρόγραμμα», συμπλήρωσε.

Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τόνισε. «Αυτό δεν συζητιέται, δεν έχει προταθεί», υπογράμμισε.

Ο Χαμενεΐ «εμπλέκεται ολοένα περισσότερο»

Στην κατάθεσή του, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε και στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εκφράζοντας την άποψη πως είναι ζωντανός και «εμπλέκεται ολοένα περισσότερο».

«Πιστεύω ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εμπλέκεται ολοένα περισσότερο, σε κάποιο επίπεδο», είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, που συμπλήρωσε ότι «όλες οι επικοινωνίες του γίνονται γραπτώς και μέσω ενδιάμεσων».

«Δεν τον έχουμε δει δημοσίως και θα φανταζόμουν ότι- με δεδομένο το τι έχει συμβεί σε πολλούς ηγέτες αυτού του συστήματος- το να εμφανίζεται δημοσίως δεν είναι κάτι που συνίσταται σε αυτούς», σχολίασε για τον Χαμενεΐ, που μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως, μετά τον τραυματισμό του στην επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, η Τεχεράνη εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν έχει επικοινωνήσει με την Ουάσινγκτον τις τελευταίες ημέρες.

Με πληροφορίες από Reuters, CNN