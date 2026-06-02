Μία σύντομη αναφορά έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης στην προσωπική του ζωή.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της τρίτης 2 Ιουνίου, ο Γιώργος Καπουτζίδης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για τον τρόπο που επιλέγει να δημιουργεί τα σενάριά του, αποκαλύπτοντας μάλιστα ορισμένες άγνωστες συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον σταθμό του ΑΝΤ1, που προβάλλονταν οι «Σέρρες».

Όπως εξήγησε σκοπός της συγκεκριμένης σειρά δεν ήταν να γίνει viral ο ίδιος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Γιώργος Καπουτζίδης, μίλησε εν συντομία για την προσωπική του ζωή, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως αν και δεν έχει παντρευτεί είναι μέσα στα σχέδιά του.

Απαντώντας μάλιστα στο ερώτημα του Θανάση Αναγνωστόπουλου αναφορικά με την αγάπη στη ζωή του, δήλωσε: «Είμαι ένας άνθρωπος – και το λέω και με συγκινεί – που αυτή την περίοδο που ζω και αγαπάω και αγαπιέμαι. Και γι’ αυτό δεν κάνω σχέδια για τα επαγγελματικά μου. Δεν με αφορούν τόσο πολύ. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο να το ζούμε αυτό. Πολλές φορές έχουμε συναντήσει ανθρώπους που τους αγαπάμε και τους έχουμε συναντήσει στη λάθος χρονική στιγμή τους ή δική μας. Έχω αγαπήσει σε λάθος στιγμή… Δηλαδή, έχουν περάσει άνθρωποι από τη ζωή μου που τους έχω αγαπήσει πολύ και με αγαπάνε και αυτοί. Εδώ όμως μιλάμε για μία στιγμή που, ναι, είμαι σε μία φάση που είναι πολύ σωστή στιγμή και για τους δύο. Και αυτό το πράγμα θέλω πολύ να το ζήσω και για να το ζήσω πρέπει να κάνω χώρο. Δεν πρέπει να πηγαίνω από τη μία δουλειά στην άλλη. Κατάλαβες; Γι’ αυτό δεν σας απαντάω τίποτα. Οπότε αφήστε με λίγο… καλά είμαι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-diyn6ktgigy9?integrationId=40599y14juihe6ly}