Με τρυφερότητα μίλησε ο Διονύσης Σχοινάς για τη σχέση του με την Καίτη Γαρμπή και το γιο τους, Δημήτρη.

Ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της ελληνικής μουσικής σκηνής, με την πρόταση γάμου να γίνεται από τον ερμηνευτή την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1997 σε ζωντανή εκπομπή στην τηλεόραση.

Το ζευγάρι είναι μαζί σχεδόν τριάντα χρόνια και ο Διονύσης Σχοινάς, σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου, μίλησε στην Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της για την κοινή του πορεία.

Όπως εξήγησε η σχέση τους δεν έχει κλονιστεί ποτέ, ενώ ο ίδιος ήξερε από την αρχή ότι ήθελε να παντρευτεί την Καίτη Γαρμπή ακόμη και αν εκείνη τον αγνοούσε αρχικά.

«Είμαι από τους πιο τυχερούς ανθρώπους του κόσμου. Θέμα τύχης ήταν. Προγραμματίζεις πράγματα και δεν ξέρεις αν θα σου βγούνε. Οπότε μάλλον είναι θέμα τύχης ποιος άνθρωπος θα έρθει στον δρόμο σου… Πιστεύω ότι με την Καίτη έχουμε συναντηθεί σε 18 ζωές. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε», ανέφερε αρχικά ο Διονύσης Σχοινάς.

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, ανέτρεξε στο παρελθόν και εξήγησε ότι η Καίτη Γαρμπή αρχικά τον αγνοούσε, παρόλο που δούλευαν μαζί σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας: «Της έκανα δεύτερη φωνή. Πέρναγε από μπροστά μου όλο το βράδυ και δεν με έβλεπε ποτέ. Καθόμουν εγώ εκεί, πέρναγε από μπροστά μου και τίποτα. Δεν υπήρχα, ήμουν αόρατος. Το έχω πει πολλές φορές ότι όταν την είδα είπα ότι αυτή την γυναίκα θα την παντρευτώ… Είναι η τύπισσα που βλέπω στα όνειρά μου… Του χρόνου θα είναι 30 χρόνια».

«Η σχέση μας δεν κλονίστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται. Δεν υπάρχει λόγος να μαλώσουμε. Αρχικά αυτοί που φωνάζουν μέσα στο σπίτι, είναι ο Δημήτρης (σ.σ ο γιος του) και η Καίτη. Εγώ δεν φωνάζω, δεν υπάρχει περίπτωση να φωνάξω ποτέ στον άνθρωπο που αγαπάω. Ποτέ! Να του φωνάξω… Είμαστε εδώ, είμαστε 30 χρόνια μαζί…».