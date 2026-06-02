Ο μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ένας 16χρονος μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι σε τροχαίο έξω από Λύκειο στο Ηράκλειο, καθώς αυτοκίνητο τον παρέσυρε την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Το τροχαίο συνέβη έξω από το 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, όπου επικράτησε αναστάτωση μετά τον τραυματισμό του ανήλικου στο κεφάλι. Άλλοι μαθητές και εκπαιδευτικοί έσπευσαν να βοηθήσουν, ενώ ασθενοφόρο μετέφερε τον 16χρονο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις και να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Γονιός κατήγγειλε στο neakriti πως στο σημείο δεν υπάρχουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των μαθητών και ότι παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα.

Σύμφωνα με γονείς, καθημερινά εκατοντάδες μαθητές διασχίζουν τον δρόμο, ενώ αρκετοί οδηγοί κινούνται με αυξημένη ταχύτητα, με συνέπεια να δημιουργούνται επικίνδυνες συνθήκες. Για αυτό ζητούν να γίνουν παρεμβάσεις προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.