Το σχόλιο του δικηγόρου για τη συνέντευξη του Ταλ Ντίλιαν.

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Ταλ Ντίλιαν στην «Εφημερίδα των Συντακτών» εκθέτει τη Δικαιοσύνη και τους κυβερνητικούς χειρισμούς, υπογραμμίζει ο Ζαχαρίας Κεσσές.

Ξεχωρίζοντας οχτώ σημεία από τη συνέντευξη, ο δικηγόρος διερωτάται αν έπειτα από όλα αυτά «ο Κ. Τζαβέλλας και ο Ε. Μπακέλας θα τολμήσουν επιτέλους να κάνουν τη δουλειά τους, διενεργώντας έρευνα και καλώντας τον Τ. Ντίλιαν να καταθέσει τα σχετικά παραστατικά και αποδεικτικά στοιχεία ή θα συνεχίσουν στο δρόμο της συγκάλυψης».

Επιπλέον, τονίζει πως είτε η Intellexa πούλησε κατασκοπευτικό λογισμικό στην ΕΥΠ, η οποία και το λειτούργησε παράνομα στην Ελλάδα στοχεύοντας τα μέλη της κυβέρνησης, εισαγγελείς και δημοσιογράφους μεταξύ άλλων και διαπράττοντας δεκάδες αδικημάτων, είτε η Intellexa πούλησε κατασκοπευτικό λογισμικό σε τρίτη χώρα, η οποία και το λειτούργησε στην Ελλάδα παράνομα, τελώντας σωρεία κακουργημάτων.

«Και στις δύο περιπτώσεις είναι αδιανόητο ότι δεν διενεργείται ενδελεχής έρευνα και δεν αποδίδεται δικαιοσύνη με ευθύνη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου», τονίζει.

Η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ

Ο Ταλ Ντίλιαν στη σημερινή του συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών εκθέτει τη Δικαιοσύνη και τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

✔ Αποκαλύπτει ότι πουλάει μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και επομένως υπάρχουν και τα σχετικά παραστατικά.

✔ Δηλώνει ότι στην Ελλάδα δεν λειτούργησε ποτέ η ίδια η Intellexa το κατασκοπευτικό λογισμικό και επομένως το λειτούργησε άλλος, αφού αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκε.

✔ Δηλώνει ότι δεν υπήρχε κοινό κέντρο λειτουργίας μεταξύ Intellexa και μυστικών υπηρεσιών, οπότε το Predator χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από μυστική υπηρεσία.

✔ Εκδηλώνει την απορία του γιατί δεν έλαβε χώρα η κοινοβουλευτική διαδικασία της προηγούμενης εβδομάδας και δεν κλήθηκε να καταθέσει ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ Π. Κοντολέων, όπου θα επιβεβαίωνε τα λεγόμενα του.

✔ Δηλώνει ότι συμμερίζεται την έκκληση του Α. Σαμαρά για την δημιουργία επιτροπής αναζήτησης της αλήθειας, όπου αναφέρει ότι θα εισέφερε ουσιαστικά τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

✔ Αναφέρει ότι συντάσσεται με την κριτική του Κ. Καραμανλή για θεσμική διαφάνεια και πολιτική λογοδοσία, όπου προφανώς τα δύο αυτά ζητούμενα αφορούν την Ελληνική Κυβέρνηση και το Ελληνικό κράτος.

✔ Υιοθετεί την αναφορά του Α. Τσίπρα για ανάγκη αποκατάστασης της δημόσιας εμπιστοσύνης και του κράτους δικαίου, αναφερόμενος προφανώς στην Ελλάδα και όχι σε κάποια άλλη άγνωστη χώρα.

✔ Δηλώνει ότι επιδιώκει την πλήρη και ισορροπημένη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών, εκθέτοντας τους Γ. Αδειλίνη, Α.Ζήση και Κ. Τζαβέλλα για την υποτυπώδη έρευνα που διενέργησαν με γνώμονα αποκλειστικά την συγκάλυψη κρατικών ευθυνών.

Μετά από όλα αυτά ο Κ. Τζαβέλλας και ο Ε. Μπακέλας θα τολμήσουν επιτέλους να κάνουν τη δουλειά τους, διενεργώντας έρευνα και καλώντας τον Τ. Ντίλιαν να καταθέσει τα σχετικά παραστατικά και αποδεικτικά στοιχεία ή θα συνεχίσουν στο δρόμο της συγκάλυψης.

Υπενθυμίζω ότι ο Ε. Μπακέλας κρατάει την αίτηση ανάσυρσης της υπόθεσης από τις 7.5.2026 δίχως να έχει προβεί σε καμία ενέργεια, σε αναμονή της διαδοχής του Κ. Τζαβέλλα.

Ας αποφασίσουν:

✔ Είτε η Intellexa πούλησε κατασκοπευτικό λογισμικό στην ΕΥΠ, η οποία και το λειτούργησε παράνομα στην Ελλάδα στοχεύοντας τα μέλη της κυβέρνησης, εισαγγελείς και δημοσιογράφους μεταξύ άλλων και διαπράττοντας δεκάδες αδικημάτων.

✔ Είτε η Intellexa πούλησε κατασκοπευτικό λογισμικό σε τρίτη χώρα, η οποία και το λειτούργησε στην Ελλάδα παράνομα, τελώντας σωρεία κακουργημάτων.

Και στις δύο περιπτώσεις είναι αδιανόητο ότι δεν διενεργείται ενδελεχής έρευνα και δεν αποδίδεται δικαιοσύνη με ευθύνη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

✔ Για να προλάβω τους αδαείς, που θα τρέξουν να πουν ότι ο καταδικασθείς μπορεί να πει ότι θέλει, ας τολμήσουν να καλέσουν οποιονδήποτε άλλον από την εταιρία Intellexa προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας και να προσκομίσει τα ανωτέρω στοιχεία.

✔ Μέχρι σήμερα η Δικαιοσύνη και το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουν κάνει ό,τι μπορούν για να το αποφύγουν, μολονότι με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου κατονομάστηκαν άλλα 9 φυσικά πρόσωπα.

{https://x.com/ZacKesses/status/2061694442663301293}