Ο Αλέξανδρος Μπορυδούμης μοιράστηκε ένα αστείο περιστατικό με τη Μαρινέλλα από την εποχή που ο ίδιος δούλευε σε μπαρ.

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας 1η Ιουνίου, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, καθώς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «The 2night Show».

Ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μίλησε για το παρελθόν του και την εποχή που εργαζόταν σε γνωστό μπαρ της Αθήνας, όταν ακόμη σπούδαζε υποκριτική.

Όπως εξήγησε το εν λόγω μαγαζί υπήρξε στέκι για γνωστές προσωπικότητες από το χώρο της μουσικής, του τραγουδιού και του θεάτρου.

Ανάμεσά τους και η Μαρινέλλα: «Δούλευα μπάρμαν στο «Μαντείο». Μπορεί να έχω σερβίρει και εσένα. Έχω σερβίρει τους Ρέππα και Παπαθανασίου, όλους, τους καλλιτέχνες, τη Μαρινέλλα. Ήμουν ένας νεαρός στο συγκεκριμένο μαγαζί της εποχής. Ερχόντουσαν όλοι, τραγουδιστές, επιχειρηματίες…».

Με τη σειρά του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, θέλησε να μάθει για κάποιο περιστατικό από την εποχή που δούλευε ως μπάρμαν, με τον Αλέξανδρο Μπορυδούμη να του εκμυστηρεύεται την «παρατήρηση» που είχε κάνει στην Μαρινέλλα:

«Με τη Μαρινέλλα θυμάμαι. Τότε η Μαρινέλλα τραγουδούσε στο Rex αν δεν κάνω λάθος. Και πρέπει να τελείωνε κάποια στιγμή νωρίς… Την γνώρισα μετά, σπουδαία, σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαία κυρία. Τι ιστορίες έχω μάθει δίπλα της… Θυμάμαι κάποια στιγμή είχα εκνευριστεί. Ήμουν στο τραπέζι και έβλεπα τη Μαρινέλλα που πήγαινε και χαιρετούσε τον κόσμο. Και κάποια στιγμή λέω «Σας παρακαλώ κυρία Μαρινέλλα, ελάτε καθίστε, σας παρακαλώ καθίστε να φάτε, πρέπει να κλείσει η κουζίνα. Δεν καταλαβαίνετε και εμείς εργαζόμενοι είμαστε». Αλλά εγώ το έλεγα… με κοίταξε: «Εντάξει, θα κάτσω να φάω, θα κάτσω», μου είπε. Πολλά περιστατικά εκεί… Υπήρχε μία αθωότητα».

