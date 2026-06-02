Οι πληροφορίες που μετέφερε ο παρουσιαστής μέσα από την εκπομπή του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησε πρόσφατα σε ανάρτηση μιας selfie στην οποία εμφανίζεται τραυματισμένος στο πρόσωπο, χωρίς ωστόσο να δίνει κάποια εξήγηση για το πώς προκλήθηκαν τα εμφανή σημάδια. Η εικόνα αυτή προκάλεσε ανησυχία στους διαδικτυακούς του ακολούθους, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν την κατάστασή του.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του, ο τραγουδιστής το τελευταίο διάστημα αντιμετώπισε μια αστάθεια που είχε ως αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος αρκετές φορές. Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, οι πληροφορίες του προέρχονται από πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του καλλιτέχνη.

Παράλληλα, η Φωτεινή Πετρογιάννη σχολίασε ότι ο τραυματισμός προήλθε από πτώση, περιγράφοντας πως πρόκειται για ένα περιστατικό κατά το οποίο ο τραγουδιστής έχασε την ισορροπία του ενώ περπατούσε. Όπως σημείωσε, το συγκεκριμένο φαινόμενο φαίνεται να έχει επαναληφθεί και το τελευταίο διάστημα.

Ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας είχε επίσης αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο τραγουδιστής υπέστη ατύχημα μέσα στο σπίτι του, γεγονός που τον οδήγησε στην αναβολή προγραμματισμένων εμφανίσεων σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τα αίτια του τραυματισμού, ενώ πρόσφατα δημοσίευσε βίντεο από το Άγιο Όρος, όπου εμφανίζεται σε κουζίνα μονής να μαγειρεύει και να τραγουδά, χωρίς να κάνει αναφορά στο περιστατικό.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το πότε ακριβώς συνέβη ο τραυματισμός, ωστόσο οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας συγκλίνουν στο ότι προηγήθηκε πτώση μέσα στο σπίτι του καλλιτέχνη.