«Δεν παρουσίασε πουθενά εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, εγκλώβισε το ΠΑΣΟΚ σε μια αριστερίστικη λογική, πολύ ξένη από την ιστορία αυτού του κόμματος», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ο κ. Ανδρουλάκης ακολουθεί λάθος τακτική, πλησιάζει η καταστροφή του», δήλωσε οΆδωνις Γεωργιάδηςστον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1». Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε μονοσήμαντη αντιπολίτευση για τις υποκλοπές, δεν παρουσίασε πουθενά εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και εγκλώβισε το ΠΑΣΟΚ σε μια αριστερίστικη λογική. Σημείωσε, δε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι λογική κυβερνητική επιλογή και ότι καλό για τη χώρα θα ήταν να υπάρχει εναλλακτική λύση από το ΠΑΣΟΚ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Αναλυτικά:

Ερωτηθείς αν θα ήθελε δεύτερο κόμμα τον κ.Τσίιπρα

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Το «μεγάλο αφεντικό» τα καθορίζει όλα, ο ελληνικός λαός και δεν χρειάζεται τις δικές μας υποδείξεις ούτε χρειάζεται οι πολιτικοί να ψάχνουμε δικαιολογίες για την αποτυχία μας σε άλλους. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, εγώ σχεδόν δύο χρόνια που έλεγα ότι κάνει λάθος τακτική και ότι θα καταστραφεί, δεν με άκουγε και τώρα πλησιάζει η καταστροφή του. Ο κ. Ανδρουλάκης πήγε το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ αριστερά, έκανε μια μονοσήμαντη αντιπολίτευση για τις υποκλοπές και τον «διεφθαρμένο Μητσοτάκη» και τη μαφία κι όλα αυτά που έλεγε. Δεν παρουσίασε πουθενά εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, εγκλώβισε το ΠΑΣΟΚ σε μια αριστερίστικη λογική, πολύ ξένη από την ιστορία αυτού του κόμματος και την ιστορία που είχε. Αποξένωσε το ΠΑΣΟΚ από τη δυνατότητα να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική επιλογή και τώρα ανταγωνίζεται τον Τσίπρα στο έδαφος του Τσίπρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σε ένα αριστερό ακροατήριο μεταξύ Τσίπρα -Ανδρουλάκη ο Τσίπρας έχει το πλεονέκτημα. Σε ένα κεντρώο ακροατήριο μεταξύ Τσίπρα -Ανδρουλάκη, είχε ο Ανδρουλάκης το πλεονέκτημα όμως ο Ανδρουλάκης μετακινήθηκε αριστερά.

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εμένα με ενδιαφέρει η χώρα, για τη χώρα ένα ΠΑΣΟΚ αριστερίστικο είναι πρόβλημα γιατί η χώρα χρειάζεται λογική εναλλακτική κυβερνητική επιλογή. Ο Τσίπρας δεν είναι λογική κυβερνητική επιλογή γιατί τον έχουμε ζήσει, ξέρουμε τι κάνει. Ο Τσίπρας μιλάει για το κράτος δικαίου και τον ακούω και θέλω να σπάσω την τηλεόραση έχοντας υποστεί την σκευωρία Novartis.

Ερωτηθείς τι εννοεί με την φράση ότι «η καταστροφή του Ανδρουλάκη πλησιάζει»

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αν βγουν άλλες τριάντα δημοσκοπήσεις και τον έχουν 3ο-4ο δεν θα τσακωθούνε μεταξύ τους; Είναι αναπόφευκτο αυτό. Αν πάει να διαγράψει τον Δούκα, έχει διαγράψει τον Καστανίδη για κάτι πολύ πιο ασήμαντο, δηλαδή αυτό που είπε ο Δούκας χθες σε κανονικό κόμμα δεν στέκει την άλλη μέρα. Τώρα όμως δεν μπορεί να τον διαγράψει γιατί αν τον διαγράψει θα πάει στον Τσίπρα άρα ένας λόγος παραπάνω να μην μπορεί να τον διαγράψει, καταλαβαίνετε πόσο εγκλωβισμένος είναι;

Ερωτηθείς αν συμφέρει την ΝΔ να είναι δεύτερος ο κ. Τσίπρας

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η ΝΔ δεν πρέπει να ασχολείται τόσο πολύ με το τι γίνεται στην αντιπολίτευση, κάπου κάνω κι εγώ αυτό το σφάλμα. Ο κόσμος εμάς δεν θα μας ψηφίσει ούτε γιατί τσακώνεται ο Δούκας με τον Ανδρουλάκη ούτε γιατί ο Τσίπρας εμφανίστηκε στο προσκήνιο. Ο κόσμος θα μας ψηφίσει γιατί θα βλέπει στην πράξη ότι αυτά που του υποσχεθήκαμε τα κάναμε, ότι η ζωή του παρά τα προβλήματα γίνεται έστω και λίγο καλύτερη. Πρέπει να προβάλουμε το πραγματικό κυβερνητικό μας έργο που είναι μεγάλο.

Σχετικά με το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όταν με το καλό κάνει το κόμμα ή με το κακό θα σχολιάσω, τώρα μπορώ να κάνω σχόλιο αν θα κάνει κόμμα; Δεν το ξέρω, μπορεί και να μην κάνει. Δεν έχει ανακοινώσει κάτι.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνουν βήματα προς τον κ.Σαμαρά για να επιστρέψει στη ΝΔ

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τα έχω πει τόσες φορές που δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, δεν είναι και δική μου δικαιοδοσία. Γενικά είμαι υπέρ της ενότητας, όχι υπέρ της διάσπασης.

ΔΗΜ : Υπάρχει χρόνος για αυτό;

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν το βλέπω πολύ πιθανό.

Για τα χρέη της ΝΔ

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η ΝΔ πληρώνει τα χρέη της και έχει πληρώσει όλα τα χρήματα που έχει πάρει από τις τράπεζες. Έχει πάρει 150 εκατομμύρια κι έχει πληρώσει πάνω από 200. Επίσης τα χρέη που έχει η ΝΔ είναι όλα δάνεια προ του 2010. Το χρέος που βλέπετε είναι υπέρογκοι τόκοι που έχουν χρεωθεί στη ΝΔ όταν την περίοδο των μνημονίων μειώθηκε η κρατική επιχορήγηση, παρά ταύτα η οικονομική διαχείριση Μητσοτάκη είναι τόσο νοικοκυρεμένη που η ΝΔ δίνει το σύνολο της εκλογικής επιχορήγησης στην εξυπηρέτηση του χρέους της. Θα πληρωθούν στο μέτρο του εφικτού.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο κ. Τσίπρας θα απορροφήσει στο κόμμα του όλους όσους παραιτούνται από τα κόμματά τους

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σήμερα ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς θέλω πάρα πολύ να δω αν θα τους πάρει άμεσα στο ΕΛ.Α.Σ. ή όχι. …Δεν φτάνει να πει «θα σας πάρω» όταν θα προκριθούν οι εκλογές έχει σημασία και πότε θα τους πάρει. Αν τους αφήσει να περιμένουν ως ανεξάρτητοι βουλευτές μέχρι τις εκλογές στην πραγματικότητα τους έχει αποδυναμώσει, αυτό είπα.

Σχετικά με τη δήλωση του κ. Ντίλιαν και τη θέση του ΠΑΣΟΚ

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είσαι το ΠΑΣΟΚ, παίζεις τις υποκλοπές τρία χρόνια ασταμάτητα, έχει κολλήσει η βελόνα πως θα καταστραφείς από τον Τσίπρα και συνεχίζεις την ίδια πρακτική; Ο κ. Ανδρουλάκης εάν συνεχίσει μόνο αυτή την τακτική θα καταστραφεί και το να καταστραφεί δικαίωμά του είναι όμως το να μην υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση λογική στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για τη χώρα άρα ο κ. Ανδρουλάκης με την τακτική του κάνει ζημιά στη χώρα. Είναι κρίμα δηλαδή ότι οδηγεί το ΠΑΣΟΚ στην συντριβή του κατά αυτό τον τρόπο.

Ερωτηθείς αν θεωρεί μόνο το ΠΑΣΟΚ εναλλακτική πρόταση για τη χώρα

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για μένα το καλό για τη χώρα θα είναι να υπάρχει εναλλακτική λύση από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι ένα κόμμα λογικό που έχει ξανακυβερνήσει με λογική.

«Ο Τσίπρας υπερέχει του Ανδρουλάκη στο ‘man to man’»

Με αφορμή τα όσα δείχνουν οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε στον ΑΝΤ1 πως ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι δεύτερος καθώς υπερέχει του Νίκου Ανδρουλάκη στο «man to man». Ο υπουργός Υγείας κατέκρινε την τακτική του κ. Ανδρουλάκη καθώς επιδιώκει μόνο την πτώση του Πρωθυπουργού, ενώ τόνισε πως, «στο ακροατήριο που έχει χτίσει (ο κ. Ανδρουλάκης), ο Τσίπρας είναι καλύτερος». Με την ερμηνεία δηλώσεων του Δήμαρχου Αθηνών, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε πως ο Χάρης Δούκας είπε έμμεσα πως πρέπει να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ εφόσον η πρόταση του έβλεπε συνεργασία ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ με ηγέτη τον δεύτερο, που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας.

Έπειτα από μια σύντομη αναφορά στον κ. Ντίλιαν, του οποίου τα λεγόμενα αρνήθηκε να σχολιάσει, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο πολιτικό σκηνικό και αφού εξέφρασε πως το κόμμα Καρυστιανού των εντυπωσιάζει καθώς εμφανίζεται ψηλά στις δημοσκοπήσεις, εστίασε περισσότερο στον Αλέξη Τσίπρα. Ο υπουργός εξέφρασε το ενδιαφέρον με το οποίο παρακολουθεί τον πρώην πρωθυπουργό και μίλησε για τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται και εάν αυτοί θα βρεθούν στο πλευρό του ή όχι.

Τονίζοντας το έργο της κυβέρνησης ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα που θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες πραγματοποιώντας εγκαίνια πολλαπλών νοσοκομείων στην Βόρεια Ελλάδα, κάτι που όπως υποστήριξε ο ίδιος, ο κόσμος βλέπει, ενώ, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα του ΕΣΥ, ο υπουργός υποστήριξε πως το ερώτημα είναι αν το ΕΣΥ είναι καλύτερο και όχι αν είναι τέλειο.

Ακόμα ένα ζήτημα που έθιξε ο υπουργός ήταν τα επεισόδια στην Αλβανία, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Έντι Ράμα για καταπίεση της ελληνικής μειονότητας.

«Οι αριστεροί πάνε να ενωθούν για να κερδίσουν εμάς, θα τους κερδίσουμε και πάλι με αυτοδυναμία γιατί ο κόσμος δεν είναι ανόητος , καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα πηγαίνει καλύτερα και δεν θέλει να επιστρέψει σε νέες περιπέτειες» υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στην δικαίωση του από το πόρισμα της κ. Τυχεροπούλου και τόνισε πως η Ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι ένας θεσμός στα πρώτα του βήματα που πρέπει να βρεί ακόμα τα πατήματα του και να μάθει να λειτουργεί σωστά με τα κράτη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diybxsizx4a9?integrationId=40599y14juihe6ly}