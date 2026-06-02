Με το μεγάλο υπαίθριο ντίσκο πάρτυ στην οδό Αθηνάς, το οποίο συγκέντρωσε χιλιάδες ανθρώπους στο κέντρο της πόλης, έπεσε την Κυριακή 31 Μαΐου η «αυλαία» του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων 2026, ολοκληρώνοντας έναν μήνα γεμάτο μουσική και πολιτισμό.

Από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, η οδός Αθηνάς μέχρι το ύψος της Ερμού στο Μοναστηράκι, μετατράπηκε σε μία υπαίθρια χορευτική σκηνή με τη μουσική να παίζει σε δυνατούς ρυθμούς, κλείνοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τις εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Πάνω από 350.000 συμμετοχές σε περισσότερες από 380 δωρεάν εκδηλώσεις αποτελούν μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης σε έναν θεσμό που χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει και αγκαλιάζεται από όλο και περισσότερους ανθρώπους. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων απέδειξε και φέτος ότι ο πολιτισμός μπορεί να βρίσκεται παντού: στις γειτονιές, στους δημόσιους χώρους, στην καθημερινή ζωή της πόλης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία και κυρίως τον κόσμο που έδωσε ζωή στο Φεστιβάλ με την παρουσία και τη συμμετοχή του».

Ένας ολόκληρος μήνας με πρωτότυπες δράσεις στις γειτονιές της Αθήνας

Υπολογίζεται ότι φέτος, περισσότεροι από 350.000 κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας συμμετείχαν στις συνολικά 380 και πλέον δωρεάν εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 186 διαφορετικά σημεία της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα του Φεστιβάλ ως μίας από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις της πόλης.

Μέσα στον Μάιο, η Αθήνα μετατράπηκε σε ένα ανοιχτό δίκτυο πολιτισμού: Από την Ακαδημία Πλάτωνος και τον Εθνικό Κήπο μέχρι τη Βαρβάκειο Αγορά, την Πλατεία Κλαυθμώνος, τη Ρωμαϊκή Αγορά, τον Λυκαβηττό, το Αρσάκειο Μέγαρο, τις γειτονιές του κέντρου, αλλά και δεκάδες ακόμη σημεία της πόλης, άνθρωποι κάθε ηλικίας συμμετείχαν σε δράσεις που έδωσαν παλμό στον δημόσιο χώρο.

Το Φεστιβάλ, το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου, περιλάμβανε συναυλίες με καταξιωμένους αλλά και ανερχόμενους καλλιτέχνες, μεγάλα υπαίθρια μουσικά γεγονότα, κινηματογραφικές προβολές κάτω από τα αστέρια, ιστορικούς περιπάτους, δράσεις ευεξίας, εκδηλώσεις γαστρονομίας, αφηγήσεις παραμυθιών, θεματικά φεστιβάλ, οικογενειακές δραστηριότητες, χορό, performances και πολιτιστικές συνεργασίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από το πικ-νικ της Πρωτομαγιάς στην Ακαδημία Πλάτωνος και τα ανοιχτά πάρτυ στις πλατείες της πόλης μέχρι τις συναυλίες σε αρχαιολογικούς χώρους, τα φεστιβάλ γεύσης, τις δράσεις για παιδιά και τις βραδιές κινηματογράφου, κάθε ημέρα του Μαΐου προσέφερε νέες εμπειρίες και διαφορετικές αφορμές για συμμετοχή.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Βαγγέλης Μαρινάκης, σημείωσε: «Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων εξελίχθηκε και φέτος σε μια μεγάλη πολιτιστική εμπειρία για την πόλη. Η συμμετοχή του κόσμου, η παρουσία σε κάθε γειτονιά και η ανταπόκριση που συναντήσαμε σε όλες τις εκδηλώσεις επιβεβαιώνουν ότι οι πολίτες αναζητούν ποιοτικές και προσβάσιμες δράσεις στον δημόσιο χώρο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος της διοργάνωσης και η καλύτερη παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ελισσαίος Σαρμάς, ανέφερε: «Η επιτυχία του φετινού Φεστιβάλ είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας που ξεκίνησε πολλούς μήνες πριν από την έναρξή του. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα με εκατοντάδες δωρεάν εκδηλώσεις, το οποίο έδωσε ζωή σε κάθε γωνιά της πόλης και προσέφερε εμπειρίες σε ανθρώπους κάθε ηλικίας. Το βλέμμα μας είναι ήδη στραμμένο στην επόμενη διοργάνωση, με στόχο να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε αυτόν τον σημαντικό θεσμό για την Αθήνα».

Ραντεβού τον επόμενο Μάιο

Με κεντρικό μήνυμα «Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου», η διοργάνωση ανέδειξε για μία ακόμη φορά ότι ο πολιτισμός μπορεί να συναντήσει τους πολίτες στην καθημερινότητά τους και να μετατρέψει την Αθήνα σε έναν ζωντανό τόπο έκφρασης, συνύπαρξης και δημιουργικότητας.

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων ανανεώνει το ραντεβού του με κατοίκους και επισκέπτες για την άνοιξη του 2027, με νέες ιδέες, νέες συνεργασίες και ακόμη περισσότερες αφορμές για να ζήσουμε την πόλη διαφορετικά.