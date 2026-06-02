Ο Gary MacDonald για περισσότερα από 30 χρόνια παρέδιδε δέματα σε καταστήματα σε όλο το εμπορικό κέντρο Lakeside στο Essex.

Διανομέας που κέρδισε 5,2 εκατομμύρια λίρες στη λοταρία επέστρεψε στον χώρο εργασίας του για να κάνει έκπληξη στους παλιούς συναδέλφους του με ανθοδέσμες και λαχνούς λοταρίας.

Ο Gary MacDonald, 61 ετών, ο οποίος παραιτήθηκε από τη δουλειά του μετά τη νίκη που άλλαξε τη ζωή του πέρυσι, είχε υποσχεθεί στον εαυτό του να επιστρέψει στον χώρο όπου εργάστηκε για πάνω από τρεις δεκαετίες. Είχε περάσει περισσότερα από 30 χρόνια παραδίδοντας δέματα σε καταστήματα σε όλο το εμπορικό κέντρο Lakeside στο Τάροκ του Έσεξ, μέχρι πέρυσι. Από τότε, παντρεύτηκε τη μακροχρόνια σύντροφό του, την Ανίτα, και μετακόμισε από το Μπάρκινγκ, στο ανατολικό Λονδίνο, για να εγκατασταθεί σε μια καινούργια μονοκατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων στο Έσεξ.

«Ήταν 12 τρελοί μήνες, από τη στιγμή που ανακάλυψα ότι είχα κερδίσει το τζάκποτ των 5,2 εκατομμυρίων λιρών και πρωταγωνίστησα στη διαφήμιση του Λόττο στην τηλεόραση, μέχρι τον γάμο μου και τη μετακόμιση», είπε. «Ευτυχώς που αποσύρθηκα νωρίς, το να είσαι εκατομμυριούχος του Λόττο αποδεικνύεται ότι είναι μια απασχόληση πλήρους απασχόλησης! Παρ' όλα αυτά, χαίρομαι πολύ που βγήκα για μέρα από τη "συνταξιοδότηση" για να εκπληρώσω την υπόσχεση που έδωσα στον εαυτό μου. Ήταν υπέροχο να κάνω έκπληξη στους παλιούς μου συναδέλφους, τα πρόσωπά τους ήταν αξέχαστα», τόνισε.

Η Ντόνα Σάμιουελς, διευθύντρια του καταστήματος Babyeze στο Lakeside, είπε ότι ήταν μια «απίστευτη έκπληξη» να δει ξανά τον κ. Μακντόναλντ. «Δεν χρειαζόταν καθόλου να το κάνει αυτό, αλλά με συγκίνησε πολύ που ήρθε», είπε.

«Από την άλλη, το να μοιράζεται τη χαρά είναι χαρακτηριστικό του Gary, απλά δείχνει πόσο πολύτιμος άνθρωπος είναι. Από όσο θυμάμαι, ο Gary ήταν εδώ κάθε μέρα, με βροχή ή λιακάδα, με ένα αστείο και ένα χαμόγελο. Οταν μια μέρα πέρυσι δεν ήρθε, ανησύχησα μήπως συνέβη κάτι. Χάρηκα πολύ όταν έμαθα τον πραγματικό λόγο. Δεν θα μπορούσε να κερδίσει πιο συμπαθητικός άνθρωπος», πρόσθεσε.

Ο MacDonald είπε ότι όταν εργαζόταν ως διανομέας, το ξυπνητήρι του χτυπούσε κάθε μέρα στις 5.30 τα ξημερώματα. «Πάντα ήμουν πολύ περήφανος που έκανα καλά τη δουλειά μου και αυτό έκανα όλα αυτά τα χρόνια στο Lakeside. Ωστόσο, αυτό που απολάμβανα ήταν οι άνθρωποι που έβλεπα καθημερινά», είπε.

«Δημιουργήσαμε σχέσεις, οπότε όταν κέρδισα το τζάκποτ αυτοί οι άνθρωποι, που αποτελούσαν τόσο σημαντικό μέρος της καθημερινής μου επαγγελματικής ζωής ήταν πάντα στα σχέδιά μου. Μου πήρε λίγο καιρό να επιστρέψω εδώ, αλλά βλέποντας τα χαρούμενα πρόσωπά τους, άξιζε την αναμονή. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η υπέροχη σύζυγός μου, η Ανίτα, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να κάνει... ψώνια».

Ο κ. Μακντόναλντ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η πρώτη του αγορά μετά τη νίκη του ήταν μια ηλεκτρική σκούπα.

Με πληροφορίες από Independent