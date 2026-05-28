Οδηγός μηχανής και 15χρονη διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη η οποία τραυματίστηκε το βράδυ της Τετάρτης όταν παρασύρθηκε από διανομέα στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, επί της οδού Σαλαμίνος, όταν ο διανομέας, που κινούταν με τη μοτοσικλέτα του στο κέντρο του Κερατσινίου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε την ανήλικη, η οποία εκείνη την ώρα διέσχιζε πεζή τον δρόμο.

Από τη σύγκρουση η 15χρονη έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ τραυματίστηκε και ο αναβάτης της μηχανής. Και οι δύο διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τραυματισμοί τους είναι ελαφροί, ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.