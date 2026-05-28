Το ΔΝΤ προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,8% για το 2026 από 2,1% το 2025.

Θετική εικόνα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην ετήσια έκθεσή του για την Ελλάδα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι υψηλές τιμές ενέργειας και οι διαρθρωτικές αδυναμίες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Στην έκθεση του ΔΝΤ, που δημοσιοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με την ελληνική κυβέρνηση, αναφέρεται ότι η ελληνική οικονομία εισήλθε στη νέα περίοδο αβεβαιότητας με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το Ταμείο υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα, ακόμη και σε ένα δυσμενές διεθνές περιβάλλον.

Το ΔΝΤ προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,8% για το 2026 από 2,1% το 2025, εκτιμώντας ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας και η ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση θα επηρεάσουν αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση και τον τουρισμό. Για το 2027 ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται στο 1,7%, ενώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα το Ταμείο βλέπει ανάπτυξη κοντά στο 1,5%, εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού, της χαμηλής συμμετοχής στην αγορά εργασίας και της περιορισμένης παραγωγικότητας.

Παράλληλα, οι αναλυτές του Ταμείου κάνουν λόγο για αυξημένους καθοδικούς κινδύνους που σχετίζονται με ενδεχόμενη παράταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, περαιτέρω γεωπολιτική αστάθεια και επιδείνωση του διεθνούς εμπορίου, ενώ προειδοποιούν και για πιθανές καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δημοσιονομική εικόνα της χώρας, με το ΔΝΤ να επισημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής έχουν ενισχύσει τα δημόσια έσοδα και έχουν δημιουργήσει περιθώριο για προσωρινά μέτρα στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στις αυξημένες τιμές ενέργειας, χωρίς να ανακόπτεται η πορεία αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους. Το Ταμείο εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 136,6% του ΑΕΠ το 2026 από 146,6% το 2025 και στο 130,1% το 2027.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θετική είναι και η αποτίμηση για το τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με την έκθεση, οι συστημικοί κίνδυνοι παραμένουν διαχειρίσιμοι και οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ανθεκτικότητα ακόμη και υπό δυσμενή σενάρια πίεσης. Παρ’ όλα αυτά, το ΔΝΤ συστήνει στενή παρακολούθηση των μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, ταχύτερη αντιμετώπιση των παλαιών «κόκκινων» οφειλών εκτός τραπεζικού συστήματος και ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας και διαχείρισης κρίσεων.

Το Ταμείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη συνέχισης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σημειώνοντας ότι η ψηφιακή μετάβαση, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διατήρηση υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η ανεργία θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται στο 7,4% το 2026 και στο 7,1% το 2027, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί στο 3,5% φέτος πριν αποκλιμακωθεί στο 2,7% την επόμενη χρονιά. Την ίδια ώρα, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών εκτιμάται ότι θα παραμείνει υψηλό, στο 6,4% του ΑΕΠ το 2026, στοιχείο που το Ταμείο χαρακτηρίζει ως μία από τις βασικές διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.