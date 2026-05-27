Συνεχίζονται οι αναφορές πολιτών στο Dnews για τον Κοινωνικό Τουρισμό.

Συνεχώς καταφθάνουν στο Dnews καταγγελίες πολιτών για προβλήματα στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις εισοδηματικών στοιχείων αλλά και στη διαδικασία μοριοδότησης του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026–2027 της ΔΥΠΑ, με δεκάδες δικαιούχους να υποστηρίζουν ότι αποκλείστηκαν άδικα από το πρόγραμμα λόγω λαθών του συστήματος ή ελλιπούς ελέγχου των ενστάσεων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας από την Ξάνθη, η οποία απευθύνθηκε στο Dnews καταγγέλλοντας ότι αποκλείστηκε από το πρόγραμμα επειδή το πληροφοριακό σύστημα φέρεται να υπολόγισε ως εισόδημα το στεγαστικό δάνειο που έλαβε μέσω του κρατικού προγράμματος Σπίτι Μου για αγορά πρώτης κατοικίας.

Όπως αναφέρει ο πατέρας της οικογένειας, πρόκειται για οικογένεια με τέσσερα παιδιά και πραγματικό φορολογητέο εισόδημα 22.378,89 ευρώ, δηλαδή σχεδόν στο μισό του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου των 44.000 ευρώ που ισχύει για έγγαμους με τέσσερα τέκνα. Παρ’ όλα αυτά, η αίτηση απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι υπερέβαιναν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να αξιοποιήθηξε το ποσό του στεγαστικού δανείου στο οικογενειακό εισόδημα. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί στη δήλωση αφορούν ποσά που δεν θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα, όπως δάνεια, δωρεές ή αποζημιώσεις, γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας των διασταυρώσεων.

Από την πλευρά της ΔΥΠΑ, πάντως, αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι η υπηρεσία δεν «διαβάζει» φορολογικές δηλώσεις ούτε επεξεργάζεται χειροκίνητα τα στοιχεία του Ε1, αλλά αντλεί αυτοματοποιημένα τα εισοδηματικά δεδομένα μέσω διαλειτουργικότητας από την ΑΑΔΕ.

Την ίδια ώρα, νέες μαρτυρίες πολιτών που φτάνουν καθημερινά στο Dnews ενισχύουν τις αμφιβολίες για την ορθότητα των διασταυρώσεων. «Είμαστε ζευγάρι με πέντε παιδιά και εισόδημα περίπου 31.000 ευρώ. Έκανα ένσταση για την απορριπτική απόφαση συμμετοχής στο πρόγραμμα και η απάντηση που έλαβα ήταν ότι η απόφαση “μη συμμετοχή λόγω υπέρβασης εισοδηματικού ορίου” ήταν ορθή», αναφέρει αναγνώστρια στην επιστολή της προς το Dnews. Όπως σημειώνει, αρχικά πίστεψε ότι η ίδια είχε παρερμηνεύσει τους όρους συμμετοχής, ωστόσο μετά τη δημοσιοποίηση των σχετικών καταγγελιών εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει και εκείνη στον Συνήγορο του Πολίτη.

Παράλληλα, άλλη καταγγελία που έφτασε στο Dnews αφορά τη μοριοδότηση μονογονεϊκής οικογένειας. Όπως αναφέρει η αναγνώστρια, υπέβαλε αίτηση ως μονογονέας με αποκλειστική γονική μέριμνα ανηλίκου, καταθέτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ωστόσο, στα προσωρινά αποτελέσματα διαπίστωσε ότι δεν είχε ληφθεί υπόψη η ιδιότητά της ως μονογονέα.

Σύμφωνα με την ίδια, προχώρησε άμεσα σε ένσταση, επισυνάπτοντας εκ νέου όλα τα σχετικά έγγραφα. Παρότι – όπως αναφέρει – η ένσταση έγινε τυπικά δεκτή, τα επιπλέον μόρια της μονογονεϊκής ιδιότητας δεν προστέθηκαν ποτέ στη βαθμολογία της, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από το πρόγραμμα.

Οι αναφορές έρχονται την ώρα που ο ΠΑΝΣΥΠΟ, στην εκτενή ανακοίνωσή του για το πρόγραμμα, κάνει λόγο για σοβαρές δυσλειτουργίες στη διαδικασία επεξεργασίας αιτήσεων και για έλλειψη ουσιαστικής διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, η απουσία αξιόπιστων αυτοματοποιημένων ελέγχων δημιουργεί τόσο διοικητικό χάος όσο και σοβαρό κίνδυνο λανθασμένων απορρίψεων.

Οι συνεχείς καταγγελίες πολιτών φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις αιτιάσεις του ΠΑΝΣΥΠΟ περί προβληματικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και υπερβολικής εξάρτησης από αυτοματοποιημένους ελέγχους χωρίς επαρκή ανθρώπινη εποπτεία. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, η έλλειψη σωστής διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων της ΔΥΠΑ και της ΑΑΔΕ όχι μόνο επιβαρύνει το προσωπικό με χιλιάδες χειροκίνητους ελέγχους, αλλά αυξάνει και τον κίνδυνο άδικων αποκλεισμών πολιτών από κοινωνικές παροχές.

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν άμεση επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και οι μοριοδοτήσεις στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, ενώ αρκετοί πολίτες δηλώνουν ότι εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο προσφυγής στον Συνήγορος του Πολίτη ή στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.