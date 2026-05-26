Με αστάθεια αλλά πολύ καλές θερμοκρασίες, θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Δεν αναμένεται αυτό το πρώτο ισχυρό κύμα ζέστης που απασχολεί τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, να φθάσει και στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να παραμείνουμε σε πιο δροσερές καταστάσεις, παρά το γεγονός οτι η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, για να βλέπουμε τον υδράργυρο κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, μπορεί να φθάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα, η αστάθεια είναι αρκετά πιο περιορισμένη προς το βόρειο κομμάτι του ηπειρωτικού κορμού και προς τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας. Σε αυτές τις περιοχές θα συναντήσουμε μπόρες, ακόμη και καταιγίδες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα δεν θα έχουμε μεγάλη διάρκεια και θα εστιάζονται σε ορεινούς και ημιορεινούς όγκους.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται να κυριαρχήσει ηλιακή ακτινοβολία με λίγα σύννεφα σε βουνά αργά το απόγευμα. Ο βοριάς έχει αρχίσει και ενισχύεται ιδιαίτερα προς τα κεντρικά τμήματα του Αιγαίου. Θα φθάνει ακόμα και τα 7 μποφόρ σε τμήματα των Κυκλάδων.

Κοντά στην Πέμπτη με την Παρασκευή, η αστάθεια θα εξαπλωθεί περισσότερο σε πολλές περιοχές της χώρα μας.

Επικρατεί πλέον ζέστη ακόμα και νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα για προς τα ανατολικά και νότια τμήματα.

Στον αντίποδα η περισσότερη δροσιά εστιάζεται στα βόρεια τμήματα της χώρας. Αργά το μεσημέρι, θα εμφανιστούν τα πρώτα 30άρια, ιδιαίτερα προς το εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας, προς την δυτική - ηπειρωτική χώρα, στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, τοπικά, μπορεί και 30 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη θα φθάσουμε τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, καθώς περιορίζεται ο βοριάς. Η αστάθεια θα εξαπλωθεί το απόγευμα σε πιο πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Στην Αττική, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογα. Αργά το απόγευμα θα δούμε και κάποια σύννεφα αστάθειας, να σχηματίζονται σε βουνά της Αττικής. Ο βοριάς θα πνέει κοντά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ήπιες καιρικές καταστάσεις. Αργότερα θα έχουμε ζέστη αργά το απόγευμα, δεν αποκλείεται, να μπορούν να σχηματιστούν και να δώσουν κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως και 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός θα εμφανίσει και πάλι περιορισμένη αστάθεια, κυρίως σε βουνά της δυτικής και βόρειας χώρας και προς την περιοχή της Θράκης. Θα βγουν μπόρες και καταιγίδες, αργά το απόγευμα πάλι θα επιμείνει ο βοριάς 6-7 μποφόρ, γύρω από τις Κυκλάδες.

Την Πέμπτη, περιορίζεται χωρικά, αυτό το βόρειο ρεύμα. Θα επηρεάζει μικρότερες εκτάσεις του Αιγαίου και αυτό θα δώσει την ευκαιρία να εξαπλωθεί η αστάθεια. Τα 30άρια και τα 32άρια που θα δούμε την Πέμπτη θα αφορούν το εσωτερικό της χώρας και όχι θαλάσσιες εκτάσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που τα φαινόμενα αυτά θα ξεσπάνε στον ηπειρωτικό κορμό. Μεσημέρι και απόγευμα θα βγαίνουν αυτές οι μπόρες ή και καταιγίδες, προς την περιοχή της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Την Παρασκευή το κύμα αστάθειας θα περιοριστεί κεντρονότια, όσο όχι όμως τόσο καλές οι καταστάσεις για την Πελοπόννησο, όπου θα βγουν μπόρες και καταιγίδες, όπως επίσης στην Στερεά Ελλάδα και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου. Η Παρασκευή θα είναι μία ημέρα που θέλει κάποια προσοχή, καθώς μεσημέρι με απόγευμα θα βγουν μπόρες και καταιγίδες στην ξηρά.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, παρά το γεγονός οτι η αστάθεια θα δηλώσει και πάλι το παρών, αργά το μεσημέρι και το απόγευμα οι συνθήκες θα είναι αρκετά ευνοϊκές, ακόμη και σε θαλάσσιες εκτάσεις. Ο κεραυνοί και το χαλάζι σε τοπικά επίπεδα μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.

