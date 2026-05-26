'Ενα πρωτοφανές περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Στόχος θρασύτατων διαρρηκτών έγινε το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όταν άγνωστοι εισέβαλαν σε γραφείο του νοσηλευτικού ιδρύματος και αφαίρεσαν έναν υπερηχογράφο καρδιάς αξίας 25.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς να κινήσουν υποψίες σε προσωπικό και ασφάλεια, ενώ το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στην πόρτα οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα πως η κλοπή ήταν άρτια οργανωμένη.

Κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε εξονυχιστική έρευνα στον χώρο για τη συλλογή αποτυπωμάτων και DNA, ενώ παράλληλα εξετάζεται το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Το επικρατέστερο σενάριο θέλει τους δράστες να είχαν συγκεκριμένο σχέδιο με σκοπό τη μεταπώληση του εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού.

