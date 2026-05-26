«Βολές» του Παύλου Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τα όσα ανέφερε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο χιλιοστό».

«Μια από τις πολυτιμότερες υπηρεσίες που προσέφερε στον τόπο ο κ. Τσίπρας είναι ότι με τη διακυβέρνησή του διέλυσε πολλούς από τους μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε. Ένας από αυτούς: ότι ο πολιτικός του χώρος ήταν μονοπωλιακά υπέρ των ‘φτωχών και των αδυνάτων’», σημειώνει σε δήλωση του ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα όσα ανέφερε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, «Στο χιλιοστό».

«Χθες, στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ «Στο χιλιοστό», των Ε. Βαρβιτσιώτη και Β. Δενδρινού, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jan Claude Juncker τα είπε όλα. Σύμφωνα με τον ίδιο και καθώς η Ευρώπη με την Ελλάδα απείχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον κ. Τσίπρα την φορολόγηση εφοπλιστών, αντί των συνταξιούχων για να εξασφαλίσει το ποσό. Και τι έκανε ο «προστάτης των αδυνάτων»; Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους», υπογραμμίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προσθέτει:

«Όσο και να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να «θάψει» βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα».