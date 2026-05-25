Το χθεσινό επεισόδιο ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και το Γρηγόρη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ προκάλεσε την παρέμβαση του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αριστείδη Κορρέα.

Με παραγγελία του ζητά να εξεταστεί από το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Ασφάλειας το βιντεοληπτικο υλικό στο οποίο καταγράφονται όσα έγιναν μεταξύ των δύο ανδρών, Telecom Center, λίγο πριν την έναρξη του τελικού του Final Four της EuroLeague μεταξύ του Ολυμπιακού -Ρεάλ Μαδρίτης.

Αντικείμενο της σχετικής έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα προχωρήσει η Εισαγγελία στην άσκηση ποινικών διώξεων.

