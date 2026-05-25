Η έναρξη των Πανελληνίων 2026 ορίζεται στις 8:30, ωστόσο οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες.

Με την έναρξη των Πανελλήνιων 2026 την ερχόμενη Παρασκευή (29/5), οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ «μπαίνουν στην τελική ευθεία» της προσπάθειάς τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα των Πανελλήνιων Εξετάσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου, τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας), ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Υπενθυμίζεται, λοιπόν, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 8:30, ωστόσο οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

– Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

– Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

– Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.

– Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.

– Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

– Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

– Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.

– Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).

– Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Πανελλήνιες 2026: Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι για να μη χάσουν χρόνο και βαθμούς στις εξετάσεις

Οι Πανελλήνιες δεν απαιτούν μόνο γνώση της ύλης, αλλά και προσοχή στη λεπτομέρεια, σωστή διαχείριση χρόνου και καθαρή σκέψη την ώρα της εξέτασης. Πολλές φορές, οι υποψήφιοι χάνουν βαθμούς όχι επειδή δεν γνωρίζουν την απάντηση, αλλά επειδή κάνουν μικρά, «αθόρυβα» λάθη που δεν αντιλαμβάνονται άμεσα. Με σωστή προσοχή στις εκφωνήσεις, καλή διαχείριση χρόνου και ψυχραιμία, οι υποψήφιοι μπορούν να αποφύγουν «κρυφές» απώλειες και να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους.

Λανθασμένη κατανόηση της εκφώνησης

Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα είναι η επιφανειακή ανάγνωση των εκφωνήσεων. Η βιασύνη και το άγχος οδηγούν πολλούς μαθητές στο να παραβλέπουν λέξεις-κλειδιά ή περιορισμούς του θέματος, με αποτέλεσμα να απαντούν σωστά… αλλά σε λάθος ζητούμενο. Έτσι χάνονται μονάδες που θα μπορούσαν εύκολα να είχαν εξασφαλιστεί.

Μικρές απροσεξίες στη διατύπωση

Ακόμη κι όταν η απάντηση είναι σωστή ως προς το περιεχόμενο, η ασαφής ή πρόχειρη διατύπωση μπορεί να μειώσει τη βαθμολογία. Ελλιπείς προτάσεις, επαναλήψεις και κακή σύνταξη δυσκολεύουν τον βαθμολογητή και δημιουργούν εικόνα ανεπαρκούς κατανόησης.

Χρόνος που «φεύγει» χωρίς να γίνεται αντιληπτός

Πολλοί υποψήφιοι δεν συνειδητοποιούν πόσο χρόνο χάνουν σε ένα δύσκολο ερώτημα. Επιμένουν υπερβολικά, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν άλλα θέματα που θα τους έδιναν εύκολες μονάδες. Η απώλεια εδώ δεν φαίνεται άμεσα, αλλά αποτυπώνεται στο τελικό αποτέλεσμα.

Παράλειψη απλών μονάδων

Συχνά χάνονται βαθμοί από ερωτήματα που θεωρούνται «εύκολα». Ένα σκέλος που δεν απαντάται πλήρως, μια παράγραφος που μένει μισή ή μια λεπτομέρεια που παραλείπεται μπορεί να κοστίσει σημαντικές μονάδες χωρίς ο υποψήφιος να το αντιληφθεί.

Έλλειψη ελέγχου στο τέλος

Ένα ακόμη συχνό λάθος είναι η απουσία επαναληπτικού ελέγχου του γραπτού. Ο τελευταίος έλεγχος μπορεί να εντοπίσει ορθογραφικά λάθη, παραλείψεις ή αστοχίες στη διατύπωση που αλλιώς θα περνούσαν απαρατήρητες. Το άγχος επηρεάζει τη συγκέντρωση και οδηγεί σε βιαστικές απαντήσεις. Οι μαθητές συχνά πιστεύουν ότι γράφουν σωστά, αλλά στην πραγματικότητα παραλείπουν κρίσιμες λεπτομέρειες ή δεν διαβάζουν προσεκτικά τις ερωτήσεις.

Οι SOS συμβουλές Στρατηγάκη για την ώρα της εξέτασης

Όπως σημειώνει ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης «Διαβάστε τα προσεκτικά. Ξεκινήστε απ’ αυτά που γνωρίζετε καλύτερα. Όπως γνωρίζετε έχουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Το 4ο θέμα (στα μαθήματα που έχουν 4 θέματα) λογικά θα είναι το δυσκολότερο. Μη ξεκινήσετε απ’ αυτό. Τώρα είστε κυνηγοί… μονάδων. Προσπαθείτε να συγκεντρώσετε τις περισσότερες δυνατές μονάδες από τις 100 που υπάρχουν στα θέματα. Δεν προσπαθείτε να φανείτε μάγκες λύνοντας το 4ο θέμα. Το 4ο θέμα σας δίνει 25 μονάδες, όσες και το πρώτο, που θεωρητικά είναι το ευκολότερο. Δεν έχει νόημα να λύσετε το 4ο και να χάσετε το πρώτο.

Αν δείτε ότι δεν ξέρετε κάποιο θέμα καλά, μην απογοητεύεστε. Μπορεί να είναι όντως πολύ δύσκολο και να μη το γνωρίζουν και οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Μπορεί ακόμη και να είναι λάθος και να ακυρωθεί. Έχει συμβεί κι αυτό. Προσπαθήστε να γράψετε όσο καλύτερα μπορείτε. Τη στιγμή που γράφετε δεν μπορείτε να γνωρίζετε αν ο βαθμός σας θα είναι αρκετός για να πετύχετε το στόχο σας. Μην απογοητεύεστε, λοιπόν, αν δείτε ότι γράφετε χειρότερα από ό,τι ελπίζατε. Πολλές φορές κάποιοι υποψήφιοι με πολύ υψηλούς στόχους όταν αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να προσεγγίσουν το άριστα καταρρέουν και γράφουν τελικά κάτω από τη βάση. Ψυχραιμία μέχρι το τέλος και μόνο όταν ανακοινωθούν οι βάσεις θα δείτε τι καταφέρατε.

Μην ασχοληθείτε με τους φίλους σας, που απεγνωσμένα ζητούν «τα φώτα σας» για να γράψουν καλά. Να θυμάστε ότι έχετε περίπου 45 λεπτά για κάθε θέμα στα μαθήματα που έχουν 4 θέματα. Αν «κολλήσετε» κάπου και ο χρόνος περνάει αφήστε το προς το παρόν. Θα επανέλθετε στο τέλος, αφού γράψετε όλα τα άλλα και θα εξαντλήσετε το χρόνο που απομένει σ’ αυτό. Πόσες φορές άκουσα υποψηφίους να λένε: «έχασα 2 ώρες στο ένα θέμα που δεν μπορούσα να λύσω και τελικά δεν πρόλαβα να γράψω κι αυτά που ήξερα». Συνήθως αυτά τα γραπτά βαθμολογούνται κάτω από τη βάση.

Να είστε αναλυτικοί και επεξηγηματικοί στον τρόπο που γράφετε. Μη δημιουργήσετε την παραμικρή αμφιβολία στον διορθωτή για τις γνώσεις σας και τον αναγκάσετε να σας κόψει μονάδες.

Γράψατε όσα θέματα γνωρίζατε, έχετε κουραστεί από την έντονη προσπάθεια, σκέφτεστε να δώσετε το γραπτό σας. Αν έχει μείνει λίγος χρόνος ξανακοιτάξτε το. Μπορεί με ένα δεύτερο «χτένισμα», να διορθώσετε κάποια μικρολάθη, που κοστίζουν σε μονάδες. Μπορεί να βελτιώσετε κάποια διατύπωση, να συμπληρώσετε κάποια έλλειψη. Εξαντλήστε το χρόνο. Δεν είναι μαγκιά να τελειώσεις γρήγορα. Μαγκιά είναι να γράψεις όσο καλύτερα μπορείς.»