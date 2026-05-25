Ο Ερντογάν θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την υποδαυλιζόμενη διχόνοια στο CHP για να ζητήσει πρόωρες εκλογές που θα μπορούσαν να του εξασφαλίσουν μια ακόμη πενταετή θητεία.

Οι δυνάμεις καταστολής στην Τουρκία εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης την Κυριακή για να εκδιώξουν την ηγεσία του, δοκιμάζοντας την εύθραυστη δημοκρατία της χώρας. Μία κίνηση, που σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές, «βολεύει» τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ εκτοξεύτηκαν μέσα στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Άγκυρα, όπου στελέχη και υποστηρικτές του κόμματος, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη Οζγκούρ Εζέλ, είχαν κρυφτεί για μέρες. Πλάνα από τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν την αστυνομία να σπάει ένα αυτοσχέδιο οδόφραγμα.

Η αντιπαράθεση μεταξύ του CHP και της τουρκικής αστυνομίας ακολούθησε λίγες μέρες αφότου ένα δικαστήριο ακύρωσε την εκλογή του το 2023 ως προέδρου του κόμματος, σε αυτό που το Human Rights Watch χαρακτήρισε ως μια προσπάθεια της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να «παραγκωνίσει την κύρια πολιτική αντιπολίτευση με τρόπους που υπονομεύουν βαθιά τα πολιτικά δικαιώματα και τη δημοκρατική διαδικασία της Τουρκίας».

Με τον Εζέλ ως ηγέτη, το CHP ξεπέρασε σημαντικά το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές του 2024. Ωστόσο, η αντιπολίτευση έκτοτε έχει αντιμετωπίσει πολιτική καταστολή, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης ενός βασικού αντιπάλου του Ερντογάν, και της αναστολής και κράτησης αξιωματούχων της τοπικής αυτοδιοίκησης που συνδέονται με το CHP.

Η αντιπολίτευση ισχυρίστηκε επίσης ότι η παρέμβαση του δικαστηρίου και η επακόλουθη βίαιη επιβολή της στα κεντρικά της γραφεία ήταν μια πολιτικά υποκινούμενη προσπάθεια υπονόμευσής της. «Δεχόμαστε επίθεση», δήλωσε ο Εζέλ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσίευσε στο X, καθώς η τουρκική αστυνομία εισέβαλε με το ζόρι. Το CHP ισχυρίστηκε ότι το μόνο «έγκλημά» του ήταν να ξεπεράσει τον Ερντογάν και να γίνει το κορυφαίο κόμμα για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες.

Ο Εζέλ αργότερα βγήκε από το κτίριο και ηγήθηκε μιας πορείας με υποστηρικτές του CHP προς το κτίριο του Κοινοβουλίου, περίπου 6 χλμ. μακριά. «Θα πάρουμε πίσω τα κεντρικά μας γραφεία, φυσικά, θα πάρουμε πίσω το σπίτι μας», είπε στους υποστηρικτές του, σύμφωνα με το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων T24.

Τι πυροδότησε την αντιπαράθεση;

Στις 21 Μαΐου, τουρκικό εφετείο έκανε μια σπάνια κίνηση για να ανατρέψει τα αποτελέσματα των εσωτερικών εκλογών για την ηγεσία του CHP το 2023, τις οποίες είχε κερδίσει ο Εζέλ. Το δικαστήριο ακύρωσε το Συνέδριο του CHP το 2023, ανατρέποντας την ετυμηγορία ενός κατώτερου δικαστηρίου πέρυσι κατά ισχυρισμών για παρατυπίες σχετικά με την εκλογή του Εζέλ.

Η απόφαση ανέστειλε τον Εζέλ και τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου του κόμματος και τοποθέτησε προσωρινά τον 77χρονο Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, ο οποίος ηγήθηκε του CHP από το 2010 έως το 2023.

Υπό τον Κιλιντσάρογλου, το CHP δεν κατάφερε να κερδίσει τις εθνικές εκλογές. Η σειρά εκλογικών ηττών του ώθησε τον Εκρέμ Ιμάμογλου, μια εξέχουσα προσωπικότητα του CHP και δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος θεωρείται βασικός αντίπαλος του Ερντογάν, να ηγηθεί μιας αλλαγής στην ηγεσία του κόμματος. Ο Ιμάμογλου υποστήριξε τον Εζέλ, ο οποίος εξελέγη ηγέτης του κόμματος τον Νοέμβριο του 2023. Αλλά πρώην και νυν μέλη εντός του CHP που αντιτίθενται στην ηγεσία του Εζέλ αμφισβήτησαν τη νίκη του και οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Εζέλ εξασφάλισε τη νίκη του αγοράζοντας ψήφους.

Μετά την απόφαση, ο Κιλινστάρογλου, σε δήλωσή του στα social media, ανέφερε ότι το CHP «δεν ήταν πεδίο μάχης για προσωπικές φιλοδοξίες» και ότι η απόφαση «δεν πρέπει να αποτελεί αφορμή για διχασμό, αλλά ευκαιρία για ενότητα».

Ο Εζέλ και οι σύμμαχοί του στο κόμμα δήλωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης, που απειλεί τις πιθανότητες του CHP να νικήσει τον Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Μετά την απόφαση, πλήθη συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP και τα μέλη πραγματοποίησαν συναντήσεις για να συζητήσουν μια μελλοντική πορεία. Οι προεδρικές εκλογές δεν αναμένονται πριν από το 2028, αλλά ο Ερντογάν μπορεί να ζητήσει πρόωρες.

Οι παρατάξεις του Εζέλ και του Κιλιντσάρογλου επρόκειτο να συναντηθούν την Κυριακή για να εξομαλύνουν τις διαφορές, αλλά εκπρόσωποι του Κιλιντσάρογλου έγραψαν στην αστυνομία της Άγκυρας ζητώντας παρέμβαση. Σε ένα αντίγραφο του σημειώματος προς την αστυνομία που απέκτησε το τοπικό μέσο Medyascope, ο εκπρόσωπος του Κιλιντσάρογλου ζήτησε από την αστυνομία να εκτελέσει «τις απαραίτητες διαδικασίες» για την επιβολή της απόφασης και να υποχρεώσει την παράταξη με επικεφαλής τον Εζέλ να εκκενώσει τα κεντρικά γραφεία του CHP. Ο κυβερνήτης της επαρχίας ενέκρινε την κίνηση. Καθώς ο Εζέλ έφευγε από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, το T24 ανέφερε ότι έξω από το κόμμα φώναζαν «Προδότης Κεμάλ» και «Ο Κιλιντσάρογλου είναι η ελπίδα του ΑΚΡ».

Ο ρόλος του CHP στην Τουρκία

Το CHP είναι ένα κεντροαριστερό σοσιαλιστικό κόμμα που ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1923 από τον ιδρυτή της Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Ένα στρατιωτικό πραξικόπημα το 1980 έκλεισε πολλά πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του CHP, αλλά μετά την άρση της απαγόρευσης, το κόμμα άνοιξε ξανά το 1992.

Το CHP, το οποίο ήταν αντιδημοφιλές τη δεκαετία του 1990 αλλά βελτίωσε την εικόνα του τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της διοικητικής απόδοσης των συνδεδεμένων με αυτό τοπικών κυβερνητικών αξιωματούχων, όπως ο Ιμάμογλου της Κωνσταντινούπολης, έχει αποτελέσει απειλή για το ΑΚΡ του Ερντογάν μετά την επικράτησή του στις τοπικές εκλογές του 2024.

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος προτάθηκε μέσω προκριματικών εκλογών για να είναι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης στις επόμενες προεδρικές εκλογές, βρίσκεται φυλακισμένος από τον Μάρτιο του 2025 με κατηγορίες για διαφθορά. Εάν καταδικαστεί, θα μπορούσε να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης έως και 2.000 ετών. Η σύλληψη του Ιμάμογλου προκάλεσε εκτεταμένες αντιδράσεις, διαμαρτυρίες, τις οποίες η κυβέρνηση Ερντογάν κατέστειλε με παρόμοιο τρόπο.

Δήμαρχοι άλλων πόλεων που συνδέονται με το CHP έχουν επίσης αντιμετωπίσει κατηγορίες για διαφθορά και αρκετοί παραμένουν φυλακισμένοι, σε αυτό που οι διεθνείς παρατηρητές λένε ότι αποτελεί μια προσπάθεια περιορισμού των κερδών του κόμματος.

Ορισμένοι παρατηρητές λένε ότι ο Ερντογάν, ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι ασπάζεται τον αυταρχισμό από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2003, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την υποδαυλιζόμενη διχόνοια στο CHP για να ζητήσει νέες εκλογές. Οι πρόεδροι της Τουρκίας περιορίζονται σε δύο θητείες, αλλά ο Ερντογάν μπορεί να εξασφαλίσει μια ακόμη πενταετή θητεία εάν προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υπό τον Ερντογάν ισχυρίζεται ότι η αλλαγή στην ηγεσία του CHP «ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία». Σημειώνεται ωστόσο ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Φεβρουάριο, ηγήθηκε προηγουμένως της έρευνας για τον Ιμάμογλου ως πρώην γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του προς τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας την Κυριακή, ο Εζέλ μίλησε σε υποστηρικτές στο Πάρκο Εθνικής Κυριαρχίας και τους προέτρεψε να υποστηρίξουν μια ακόμη επανίδρυση του κόμματος.

«Οι πραξικοπηματίες έκλεισαν αυτό το κόμμα, αλλά αυτό άνοιξε ξανά στις 9 Σεπτεμβρίου 1992 και συνεχίζει τις δραστηριότητές του έκτοτε», δήλωσε ο Εζέλ. «Στις 21 Μαΐου 2026, οι δικαστικοί και νομοθετικοί κλάδοι του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης έκλεισαν ξανά το CHP. Σας προσκαλώ στην τρίτη επαναλειτουργία του κόμματος».

Με πληροφορίες του TIME