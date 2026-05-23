Μετά την ειδοποίηση των Αρχών, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην Τουρκία με στόχο τον δήμαρχο της Φετίγιε, Αλίμ Καράτσα, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές αρχές.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δήμαρχος δέχθηκε τα πυρά και μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική περίθαλψη.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς φέρει τραύμα στο πόδι, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης.

Ο έπαρχος της Φετίγιε, Φατίχ Ακκάγια, επισκέφθηκε το νοσοκομείο και ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του δημάρχου.

Σε δήλωσή του κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο ανέφερε: «Η κατάσταση της υγείας του δημάρχου μας είναι πολύ καλή. Οι γιατροί παρέχουν την απαραίτητη θεραπεία. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών συνεχίζονται».

