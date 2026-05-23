Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν εύθραυστες, καθώς κρίσιμα ζητήματα —όπως το επίπεδο εμπλουτισμού ουρανίου και η άρση κυρώσεων— δεν έχουν ακόμη γεφυρωθεί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες, μετά από συνομιλίες οι οποίες συνεχίζονται παρασκηνιακά με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται διαμεσολαβητές των διαπραγματεύσεων, το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας εξετάζεται ως προσωρινό αλλά κρίσιμο βήμα σταθεροποίησης, το οποίο θα μπορούσε να δώσει τον απαραίτητο χρόνο για ευρύτερη διπλωματική προσέγγιση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Σταδιακή αποκλιμάκωση και δύσκολα «αγκάθια»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις για σταδιακά μέτρα αποκλιμάκωσης, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν περιορισμένες οικονομικές διευκολύνσεις προς το Ιράν, πιθανές κινήσεις αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό και τεχνικές συνομιλίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Παράλληλα, συζητείται ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο παρακολούθησης κρίσιμων πυρηνικών δραστηριοτήτων, ωστόσο οι βασικές διαφωνίες παραμένουν έντονες, ιδιαίτερα ως προς το εύρος των ιρανικών υποχρεώσεων και το μέλλον των διεθνών κυρώσεων.

Διπλωματικές πηγές που επικαλούνται οι FT εκτιμούν ότι μια προσωρινή παράταση της εκεχειρίας θα λειτουργούσε ως «γέφυρα εμπιστοσύνης», χωρίς ωστόσο να διασφαλίζει οριστική λύση στα χρόνια ανοιχτά ζητήματα μεταξύ των δύο πλευρών.

Παρασκηνιακές επαφές με μεσολαβητές

Κομβικό ρόλο στις επαφές φαίνεται να διαδραματίζουν μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με την ιρανική πλευρά όσο και με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Οι συνομιλίες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητες, καθώς οποιαδήποτε διαρροή ή πολιτική πίεση μπορεί να επηρεάσει την εύθραυστη ισορροπία που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες.

