Παρά το έντονο παρασκήνιο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν από οριστική συμφωνία, με το αποτέλεσμα να παραμένει αβέβαιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν ή στρατιωτικής κλιμάκωσης είναι «50/50», καθώς, όπως είπε, εξετάζονται δύο εντελώς διαφορετικές εκβάσεις: μια διπλωματική συμφωνία ή περαιτέρω στρατιωτικά πλήγματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο με ανώτατους διαπραγματευτές και στενούς συνεργάτες του, προκειμένου να εξεταστεί η τελευταία πρόταση της Τεχεράνης και να ληφθεί απόφαση για την επόμενη κίνηση της Ουάσινγκτον.

Στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, με αντικείμενο την αξιολόγηση της ιρανικής απάντησης και τα διαθέσιμα διπλωματικά ή στρατιωτικά σενάρια.

Ο Τραμπ περιέγραψε το δίλημμα ως πλήρως ανοιχτό, σημειώνοντας ότι είτε θα επιτευχθεί «μια καλή συμφωνία» είτε θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει στρατιωτική δράση.

Ο ρόλος των μεσολαβητών

Κομβικό ρόλο στις τελευταίες διεργασίες φαίνεται να διαδραματίζει ο Πακιστανός στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος είχε επαφές στην Τεχεράνη με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, επιχειρώντας να γεφυρώσει τις διαφορές και να προωθήσει ένα πλαίσιο συμφωνίας.

Παρότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπήρξε οριστική κατάληξη, το Πακιστάν κάνει λόγο για «ενθαρρυντική πρόοδο» προς μια πιθανή τελική συμφωνία, σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη διπλωματική συγκυρία.

«Συμφωνία ή κλιμάκωση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να θέτει ως βασικές προϋποθέσεις οποιασδήποτε συμφωνίας ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και η διαχείριση του ιρανικού αποθέματος, σημεία που παραμένουν τα πιο δύσκολα στη διαπραγμάτευση.

Την ίδια ώρα, εξετάζεται ένα ενδιάμεσο σενάριο προσωρινής συμφωνίας-πλαισίου, που θα προβλέπει κατάπαυση εχθροπραξιών και έναν κύκλο πιο εκτεταμένων διαπραγματεύσεων διάρκειας περίπου 60 ημερών.

Ο Τραμπ, πάντως, εμφανίστηκε να αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, δηλώνοντας ότι το αποτέλεσμα θα είναι είτε μια «ισχυρή συμφωνία» είτε περαιτέρω στρατιωτική δράση, σε μια από τις πιο κρίσιμες διπλωματικές στιγμές των τελευταίων μηνών.