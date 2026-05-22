Final Four EuroLeague 2026 Live: Όλα έτοιμα για τoυς ημιτελικό «φωτιά» Ολυμπιακού - Φενέρμπαχτσε

Η μπασκετική Ευρώπη στρέφει σήμερα το βλέμμα της στην Αθήνα, όπου διεξάγεται το Final Four 2026 της EuroLeague, με δύο ημιτελικούς που αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον και υψηλό ανταγωνισμό. Η διοργάνωση συγκεντρώνει τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της σεζόν, σε μια βραδιά που θα κρίνει ποιοι θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.
Στο πρώτο ζευγάρι, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στις 18:00, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «τελικός πριν τον τελικό». Οι δύο ομάδες έχουν χτίσει ισχυρή αγωνιστική ταυτότητα μέσα στη σεζόν και γνωρίζουν ότι τα περιθώρια λάθους είναι ελάχιστα, με την πρόκριση να κρίνεται στις λεπτομέρειες.
Στο δεύτερο ημιτελικό, η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρεται με τη Βαλένθια στις 21:00, σε μια ισπανική «μονομαχία» που υπόσχεται ένταση, τακτική προσέγγιση και υψηλό επίπεδο μπάσκετ. Η εμπειρία της Ρεάλ και η δυναμική της Βαλένθια δημιουργούν ένα ζευγάρι χωρίς ξεκάθαρο φαβορί, με το αποτέλεσμα να παραμένει ανοιχτό.
Το κλίμα στην Αθήνα και στο γήπεδο είναι ήδη έντονο, με φιλάθλους τις χώρες να δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα που θυμίζει μεγάλες ευρωπαϊκές μπασκετικές βραδιές. Η προσμονή είναι μεγάλη, καθώς κάθε κατοχή, κάθε άμυνα και κάθε λάθος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.
Οι προπονητές έχουν ολοκληρώσει τις τελευταίες οδηγίες προς τους παίκτες τους, με έμφαση στην τακτική προσέγγιση και τον έλεγχο του ρυθμού, γνωρίζοντας ότι σε τέτοιο επίπεδο οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Όλα είναι πλέον έτοιμα για δύο ημιτελικούς υψηλής έντασης, που θα καθορίσουν το ζευγάρι του μεγάλου τελικού και θα γράψουν το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία της EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός, με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, γνωρίζει ότι κάθε κατοχή θα είναι κρίσιμη, καθώς η διοργάνωση δεν αφήνει περιθώρια για λάθη. Οι φίλαθλοι περιμένουν με ανυπομονησία ένα ακόμα μεγάλο μπασκετικό βράδυ, σε μια από τις πιο ιστορικές στιγμές της σεζόν για την EuroLeague.
Η άφιξη στο γήπεδο του Νίκου Οικονομόπουλου17:29:54
Kαι ο Νίκος Γκάλης στον αγώνα του Ολυμπιακού17:25:28
Φίλος της Φενέρ ανάμεσα σε «ερυθρόλευκο» πλήθος στις εξέδρες (video)17:24:02
Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο καταγράφηκε στο Telekom Center Athens λίγο πριν τον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακός και τη Φενέρμπαχτσε.
Φίλος της Φενέρμπαχτσε βρέθηκε σε σημείο του γηπέδου περιτριγυρισμένος από φίλους του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα να ξεχωρίζει έντονα μέσα στο «ερυθρόλευκο» πλήθος. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, με το στιγμιότυπο να αποτυπώνει το ιδιαίτερο κλίμα και την ένταση της αναμέτρησης.
Γρ. Αρναούτογλου: «Πάμε να δούμε ωραίο μπάσκετ, οι ελληνικές ομάδες να κερδίζουν τις ξένες» (video)17:21:52
Παρών στον αποψινό αγώνα του Ολυμπιακού και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
«Πάμε να δούμε ωραίο μπάσκετ, οι ελληνικές ομάδες να κερδίζουν τις ξένες», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενόψει των ημιτελικών.
Στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα του Ολυμπιακού ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης (εικόνα)17:19:42
Στο Telekom Center Athens δίνει το παρών και ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, για να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακός και τη Φενέρμπαχτσε.
Ο παλαίμαχος διεθνής σέντερ του Ολυμπιακού έκανε την εμφάνισή του στις εξέδρες του γηπέδου, τραβώντας τα βλέμματα των φιλάθλων λίγο πριν το τζάμπολ της κρίσιμης αναμέτρησης.
Στις 21:00 ο ισπανικός «εμφύλιος» Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια: Πού θα μεταδοθεί ο αγώνας17:14:21
Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Βαλένθια σε έναν ισπανικό «εμφύλιο» που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και υψηλή ένταση.
Από τη μία πλευρά, η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, έχοντας καταφέρει με εντυπωσιακή πορεία να φτάσει μέχρι το Final Four, πραγματοποιώντας μάλιστα πολύ καλές εμφανίσεις στο Telekom Center Athens κατά τη διάρκεια της σεζόν.
Από την άλλη, η «βασίλισσα» της Ευρώπης καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Ταβάρες και Λεν, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές της στη φροντ λάιν, με τον Γκαρούμπα να αποτελεί τη βασική λύση στη θέση του σέντερ.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στο ποια ομάδα θα καταφέρει να εξασφαλίσει το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Οι διαιτητές του μεγάλου ημιτελικού17:06:34
Γνωστή έγινε η διαιτητική τριάδα για τον μεγάλο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε.
Τον αγώνα θα διευθύνουν οι Περούγκα, Ράντοβιτς και Νέντοβιτς, σε μια αναμέτρηση υψηλής έντασης και τεράστιας σημασίας, όπου η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί στις λεπτομέρειες.
Όλα είναι έτοιμα για ένα παιχνίδι κορυφής, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στη μάχη έχοντας ως μοναδικό στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
Το ΟΑΚΑ «βάφεται» ερυθρόλευκο – Μαζική προσέλευση πριν το τζάμπολ17:05:31
Το Telekom Center Athens έχει αρχίσει ήδη να παίρνει το χρώμα του Ολυμπιακού.
Οι φίλαθλοι έχουν ξεκινήσει να συρρέουν μαζικά στο γήπεδο, γεμίζοντας από νωρίς τις εξέδρες και δημιουργώντας έντονο παλμό ενόψει μιας από τις πιο κρίσιμες αναμετρήσεις της σεζόν. Η ανυπομονησία είναι έκδηλη, καθώς το ενδιαφέρον για τη «γιορτή» του ευρωπαϊκού μπάσκετ κορυφώνεται.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στο γήπεδο αναμένεται να βρεθούν περίπου 9.500 έως 10.000 υποστηρικτές του Ολυμπιακού, δημιουργώντας συντριπτική υπεροχή στις κερκίδες και μια ιδιαίτερα «καυτή» ατμόσφαιρα υπέρ της ελληνικής ομάδας, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες.
Με άσπρα και κόκκινα μπαλόνια η άφιξη των οπαδών του Ολυμπιακού στο T-Center (video)17:03:55
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού πήραν θέση στις κερκίδες για το μεγάλο ματς17:00:03
Η ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens είναι ήδη εκρηκτική, καθώς οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν αρχίσει να καταλαμβάνουν τις θέσεις τους στις κερκίδες για τον μεγάλο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.
Από νωρίς, οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί δημιούργησαν έντονη παρουσία στο γήπεδο, δίνοντας παλμό και ρυθμό πριν ακόμη το τζάμπολ της αναμέτρησης. Με σημαίες, συνθήματα και συνεχή φωνητική υποστήριξη, επιχειρούν να μετατρέψουν την έδρα σε ένα «καυτό» περιβάλλον για την ομάδα τους.
Το ενδιαφέρον για τον ημιτελικό είναι τεράστιο, με την προσέλευση να συνεχίζεται και την ένταση να ανεβαίνει όσο πλησιάζει η ώρα έναρξης, σε μια από τις πιο σημαντικές αναμετρήσεις της σεζόν για τη EuroLeague.
Φενέρμπαχτσε: Η 12άδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους για τον αποψινό ημιτελικό16:54:25
Γνωστή έγινε η αποστολή της Φενέρμπαχτσε για τον μεγάλο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακός, με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους να επιλέγει τους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του.
Στη λίστα βρίσκονται οι: Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Γουέιντ Μπόλντγουιν, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Νάντο Ντε Κολό, Νίκολο Μέλι, Μπόνζι Κόλσον, Ντεβόν Χολ, Κρις Σίλβα, Ονουλάρπ Μπιτίμ, Μπράντον Μπόστον, Μετεκάν Μπιρσέν και Κεμ Μπιρτς.
Η τελική 12αδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Φενέρμπαχτσε16:45:56
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε τους παίκτες με τους οποίους θα παραταχθεί στην αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να επιλέγεται να ενισχύσει την ομάδα του. Εκτός αποστολής έμειναν οι Φρανκ Νιλικινά, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.
Έτσι, η 12άδα του Ολυμπιακού αποτελείται από τους: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς.
Εικόνες μέσα από το ΟΑΚΑ λίγες ώρες πριν το τζάμπολ των ημιτελικών16:44:10
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα του Final 416:41:16
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 18:00 τη Φενέρμπαχτσε, στο περιθώριο του Α' Ημιτελικού του Final 4 της EuroLeague, που διοργανώνεται φέτος στην Αθήνα.
Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final 4 της EuroLeague της Αθήνας, επικρατώντας της Μονακό με 3-0 στη σειρά των playoffs της EuroLeague, την ώρα που η Φενέρμπαχτσε κέρδισε με 3-1 τη Ζαλγκίρις.
Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Novasports Prime.
Εικόνες από την προσέλευση φιλάθλων για τον αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε16:39:05
Η άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού στο T-Center16:33:44
Έφτασε η αποστολή του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί ένα παιχνίδι υψηλής πίεσης, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της EuroLeague.
«Αστακός» το ΟΑΚΑ με τρεις ζώνες ελέγχου16:31:05
Σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας βρίσκεται η Αθήνα, καθώς το Final Four της EuroLeague φιλοξενείται στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), με τις αρχές να έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο προστασίας.
Ο χώρος του γηπέδου έχει μετατραπεί σε «αστακό», με τρεις ζώνες ελέγχου να έχουν δημιουργηθεί περιμετρικά του σταδίου. Οι έλεγχοι είναι αυστηροί και διαδοχικοί, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και την ασφάλεια των φιλάθλων που καταφθάνουν από όλη την Ευρώπη.
Παράλληλα, στο ΟΑΚΑ λειτουργεί ειδικό κέντρο επιχειρήσεων που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όσα συμβαίνουν μέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις.
Φουρνιέ για Ολυμπιακό: «Το να το θες περισσότερο, είναι πάντα καλό» (video)16:27:16
Ο Ολυμπιακός ρίχνεται απόψε στη μάχη του 15ου Final Four της ιστορίας του και ο Εβάν Φουρνιέ λίγο πριν την σπουδαία μάχη με την Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens μίλησε στην κάμερα του OlympiacosBC TV για τον αγώνα.
Ποια είναι η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι το τζάμπολ του ημιτελικού;
«Έχω πολλές εικόνες στην πραγματικότητα. Η πρώτη που μου έρχεται είναι το Physicality. Νιώθω ότι είμαστε ίδιοι με πέρυσι για να πω την αλήθεια. Έχουμε ένα καλό σύνολο και ο κορμός παραμένει ίδιος».
Είναι πιο δύσκολο το να φτάσεις σε ένα Final Four ή να διαχειριστείς την ευθ΄ύνη, όταν βρίσκεσαι σε αυτό;
«Το πιο δύσκολο είναι να κερδίσεις. Αυτό στο οποίο αναφέρεσαι είναι το να παρασύρεσαι από τον ενθουσιασμό και να έχεις πολύ υψηλά συναισθήματα, χωρίς να σέβεσαι το παιχνίδι και αυτό είναι δύσκολο. Αλλά το να το θέλεις περισσότερο είναι πάντα καλό. Το χρειάζεσαι αυτό».
Τι περιμένεις από τους φίλους του Ολυμπιακού;
«Να είναι ο εαυτός τους, κάτι που σίγουρα θα κάνουν».
«Σταθείτε μαζί μας. Δυναμώστε. Πολεμήστε μαζί μας»: Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός16:23:09
Μήνυμα συσπείρωσης προς τον κόσμο του απηύθυνε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, λίγες ώρες πριν τον μεγάλο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.
«Απόψε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telekom Center Athens. Ας στηρίξουμε την ομάδα μας με πάθος και ας τους δώσουμε μια επιπλέον ώθηση με τη δύναμη της φωνής μας, καθώς αγωνίζονται για μια θέση στον τελικό του Final Four της EuroLeague. Σταθείτε μαζί μας. Δυναμώστε. Πολεμήστε μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά η ερυθρόλευκη διοίκηση στο μήνυμά της προς τους φιλάθλους.
Α. Τσουβέλας: «Θέλω να περάσει στον τελικό ο Ολυμπιακός» (video)16:20:18
Τα μέτρα της ΕΛΑΣ και η πρόσβαση στο T-Center ενόψει Final 4 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε16:15:42
Αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας εφαρμόζονται στην Αττική ενόψει της διεξαγωγής του EuroLeague Final Four Athens 2026, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα, 22 και την Κυριακή 24 Μαΐου στο T-Center.
Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ., περιλαμβάνει αυξημένη ανάπτυξη περίπου 4.000 αστυνομικών, σε όλους τους χώρους ενδιαφέροντος, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Παράλληλα, για τις ανάγκες της διοργάνωσης θα αξιοποιηθούν τεχνικά μέσα επιτήρησης και ελέγχου, ενώ θα υπάρχει συνεχής επιτήρηση της περιμέτρου των εγκαταστάσεων και διαρκής επιχειρησιακή εικόνα από τα σημεία συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων.
Επιπρόσθετα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί στο Ο.Α.Κ.Α. ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή συνδέσμων από όλους τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Στόχος είναι η διαρκής επιχειρησιακή παρακολούθηση, η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, η ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού.
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Πλήθος οπαδών συρρέουν στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα16:12:33
Χιλιάδες φίλαθλοι έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) για τον μεγάλο ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακός και τη Φενέρμπαχτσε.
Από νωρίς, η περιοχή γύρω από το γήπεδο έχει γεμίσει με φιλάθλους και των δύο ομάδων, δημιουργώντας έντονη ατμόσφαιρα και εικόνες μεγάλης ευρωπαϊκής μπασκετικής γιορτής. Η προσέλευση του κόσμου είναι συνεχής, με τους οπαδούς να δίνουν παλμό και χρώμα πριν από το πρώτο τζάμπολ.
Το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση είναι τεράστιο, καθώς ο Ολυμπιακός διεκδικεί την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες και στην ψυχραιμία των δύο ομάδων.
Final 4: Γιγαντοοθόνες στο Ζάππειο - Άνοιξε τις πύλες του το Euroleague Fan Zone (video)16:08:34
Ο ιστορικός χώρος του Ζαππείου έχει μεταμορφωθεί στο απόλυτο σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους που έχουν καταφθάσει από όλη την Ευρώπη στην Αθήνα, με αφορμή το Final Four της EuroLeague.
Το ειδικά διαμορφωμένο fan zone έχει εξελιχθεί σε έναν χώρο γιορτής του μπάσκετ, όπου ο αθλητισμός συνδυάζεται με μουσική, διαδραστικές εμπειρίες και εκδηλώσεις που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, φίλαθλοι κάθε ηλικίας συρρέουν στο σημείο για να ζήσουν από κοντά την ατμόσφαιρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Η πόλη κινείται σε ρυθμούς Final Four, με το κέντρο της Αθήνας να αποτελεί σημείο αναφοράς για χιλιάδες επισκέπτες που συμμετέχουν ενεργά στη μεγάλη μπασκετική γιορτή, λίγες ώρες πριν από τους κρίσιμους ημιτελικούς.
Άνοιξε ο σταθμός Φάληρο της Γραμμής 1 του Μετρό ΗΣΑΠ16:04:19
Άνοιξε ο σταθμός Φάληρο της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Εκτός 12άδας Νιλικινά, Μόρις, Φαλ και Λαρεντζάκης16:01:02
Χωρίς τέσσερις παίκτες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο του Final Four της EuroLeague. Συγκεκριμένα, εκτός της 12άδας έμειναν οι Φρανκ Νιλικινά, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.
Η αναχώρηση του πούλμαν της αποστολής του Ολυμπιακού με προορισμό το T-Center (video)15:57:06
