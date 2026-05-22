Μετά από τη νίκη της Dara στη Eurovision 2026, η Βουλγαρία ετοιμάζεται να υποδεχθεί την διοργάνωση του 2027.

Η Dara με το τραγούδι «Bangaranga» ήταν η ερμηνεύτρια που κατάφερε να χαρίσει στη Βουλγαρία τη πρώτη της νίκη στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη διοργάνωση του 2027.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά την κατάκτηση της κορυφής, ξεκίνησαν έντονες συζητήσεις στην χώρα, με ορισμένες πόλεις να διεκδικούν τη διοργάνωση του θεσμού της επόμενης χρονιάς.

Ανάμεσά τους, βρέθηκε και η πόλη Μπουργκάζ, με την Dara, να εκφράζει φανερά την άρνησή της στο συγκεκριμένο σενάριο: «Όχι», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Παρ’ όλα αυτά, το πρωί της Παρασκευής 22 Μαΐου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» σχολιάστηκε το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί η Eurovision 2027 στα Σόφια, στην αρένα «8888».

{https://x.com/EurovisionNewZ/status/2056638786918883380}

Σύμφωνα με της πληροφορίες του Βαγγέλη Παπαδόπουλου, διοργανωτής συναυλιών στη Σόφια, το επικρατέστερα στάδιο για να φιλοξενήσει τον μουσικό διαγωνισμό στη Βουλγαρία είναι η αρένα 8888 στην πρωτεύουσα: «Είναι το μεγαλύτερο στάδιο στη Σόφια. Χωράει 20.000 άτομα. Η λογική λέει ότι πάντα στην πρωτεύουσα ένας τέτοιος θεσμός βγαίνει. Νομίζω είναι το επικρατέστερο στάδιο… Υπάρχει και το Μπούργας αρένα που είναι ένα καινούργιο στολίδι και χωράει περίπου 15.000 άτομα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dip3kevi0c4x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η χώρα μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά στις απαιτήσεις του θεσμού με την EBU να χρειάζεται 30 εκατομμύρια: «Σχεδόν στα 30 εκατομμύρια χρειάζονται. Η Βουλγαρία είναι απόλυτα έτοιμη να κάνει αυτή την εκδήλωση αι είναι πολύ μεγάλη χαρά… Έχουν την υποδομή για τα πάντα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος.