Στο φεστιβάλ Καννών βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Ιωάννα Τούνη.

Στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών περπάτησε η Ιωάννα Τούνη, φορώντας ένα εντυπωσιακό μπλε ογκώδες φόρεμα.

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια μέσα από ανάρτησή της στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, ενώ παράλληλα έκανε unpacking τη βαλίτσα της παρουσιάζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους το εντυπωσιακό της φόρεμα.

Στιγμιότυπα από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί προβλήθηκαν και το πρωί της Παρασκευής 22 Μαΐου μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», ενώ η ίδια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ορισμένα στιγμιότυπα από την ημέρα της.

Σε μία από τις δημοσιεύσεις της, δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι δέχτηκε παρατήρηση από μία κυρία στο κόκκινο χαλί, για το γεγονός ότι το φόρεμά της προκαλούσε… κίνηση.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μόλις μου έκανε παρατήρηση μία κυρία ότι το φόρεμά μου δημιουργεί κίνηση στις σκάλες… και έχει δίκιο… Το φόρεμα, δύο τόνοι παιδάκι μου…».

Μάλιστα, λίγο νωρίτερα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Tik Tok, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο με την ίδια να φοράει το εντυπωσιακό φόρεμα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Απλά σκέψου πόσο sad είναι ότι κάποιοι σε κράζουν χωρίς να σε έχουν γνωρίσει ποτέ, ενώ εσύ παράλληλα βρίσκεσαι στις Κάννες και αδιαφορείς πλήρως για την ύπαρξή τους».

Στη λεζάντα του βίντεο επέλεξε να συμπληρώσει: «Και να πω σε αυτό το σημείο πως αν κάποιος σε μισεί χωρίς να του έχεις κάνει ποτέ τίποτα, τότε μάλλον κάτι θα κάνεις σωστά».