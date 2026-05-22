Οι ενοχές για τον φόνο του Αράθυμου βασανίζουν τον Πέτρο στο προτελευταίο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», απόψε στις 22:10.

Η αλήθεια αναδύεται πλέον οδυνηρή και κάθε ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του λίγο πριν το μεγάλο φινάλε. Σε ένα αναπάντεχο γύρισμα της μοίρας, ο πραγματικός ένοχος και ο άδικα καταδικασμένος θα βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο στη φυλακή.

Τι θα δούμε στο δέκατο πέμπτο επεισόδιο:

Βυθισμένος στις ενοχές, ο Πέτρος στοιχειώνεται από τη μνήμη του Αράθυμου.

Η Μαργαρίτα ανακαλύπτει ένα γράμμα του Γιάννου, γεμάτο τρυφερότητα, και συνειδητοποιεί την απόλυτη αγνότητα της ψυχής του.

Στη φυλακή, μια αποτυχημένη απόδραση οδηγεί τον Γιάννο στην απομόνωση, όπου η βαθιά του πίστη αποτελεί το μοναδικό του στήριγμα.

Την ίδια στιγμή, ο Σάββας πιέζει τον Πέτρο να ομολογήσει την αλήθεια.

Εκείνος, αποδιωγμένος ακόμη και από τη Στεφανία, πρωτοστατεί σε διαμαρτυρία των χωρικών κατά των τοκογλύφων και συλλαμβάνεται.

Η μοίρα τον οδηγεί στην ίδια φυλακή με τον Γιάννο.

