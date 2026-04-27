Ο Πέτρος διαδίδει παντού πως ο Γιάννος είναι ο φονιάς, παρά τις αμφιβολίες της Μαργαρίτας, στο δωδέκατο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», την Παρασκευή 1η Μαΐου στις 22:10.
Καθώς η κινηματογραφική αφήγηση «ξεφυλλίζει» πλέον τις σελίδες του εμβληματικού πεζογραφήματος «Ο Κατάδικος» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, η αλήθεια παραμένει καλά κρυμμένη κάτω από έναν σωρό αβάσιμων κατηγοριών. Σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον όπου η κοινωνία ζητά την παραδειγματική τιμωρία, η ελπίδα πως η δικαιοσύνη θα επικρατήσει δίνει κουράγιο στους «Αθώους».
Τι θα δούμε στο δωδέκατο επεισόδιο:
Επεισόδιο 12 (Παρασκευή 1η Μαΐου)
Ο Πέτρος καταθέτει εναντίον του Γιάννου, την ώρα που η Στεφανία, σε μια συζήτηση με τον Σάββα τον καφετζή, αφήνει να εννοηθεί πως γνωρίζει τον πραγματικό ένοχο.
Καθώς η δίκη πλησιάζει, η Μαργαρίτα αρχίζει να αμφιβάλλει για την ενοχή του Γιάννου.
Μοιράζεται τις σκέψεις της με τον Πέτρο, ο οποίος επιμένει να τον αποκαλεί φονιά. Με όλα τα στοιχεία εις βάρος του, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή.
Η καρδιά του γεμίζει ελπίδα όταν βλέπει τη Μαργαρίτα στο δικαστήριο, έτοιμη να καταθέσει.
