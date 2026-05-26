«Όλοι γεννιόμαστε αθώοι. Στο δρόμο γινόμαστε ένοχοι. Στη στροφή μετανιώνουμε. Και στο τέλος πεθαίνουμε αθώοι».

Ο Πέτρος και ο Γιάννος συναντιούνται στη φυλακή στο λυτρωτικό φινάλε της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 22:10.

Οι δύο άνδρες που αγάπησαν την ίδια γυναίκα και επέλεξαν αντίθετες διαδρομές για να της δείξουν την αγάπη τους, έρχονται αντιμέτωποι για μια τελευταία φορά μέσα στο ασφυκτικό περιβάλλον του εγκλεισμού.

Λίγο πριν το τέλος, η μετάνοια και η συγχώρεση αναδεικνύονται ως η μόνη οδός διαφυγής για τους «Αθώους».

Τι θα δούμε στο επεισόδιο 16 (Παρασκευή 29 Μαΐου)

Ο Πέτρος και ο Γιάννος συναντιούνται στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια των καταναγκαστικών έργων, ο Γιάννος, παρά τις κακουχίες και τον ξυλοδαρμό, υπερασπίζεται τους συγκρατούμενούς του.

Τα λόγια του για την ελευθερία και την αυθεντική αγάπη συγκινούν ακόμα και τις πιο σκληρές ψυχές.

Συγκλονισμένος από το μεγαλείο του ανθρώπου που αδίκησε, ο Πέτρος γονατίζει μπροστά του και ομολογεί το έγκλημά του, ζητώντας απεγνωσμένα συγχώρεση.

Ο Γιάννος, χωρίς ίχνος εγωισμού, τον αγκαλιάζει. Απαλλαγμένοι από τα πάθη τους και λυτρωμένοι μέσα από την αγάπη, ακολουθούν δύο ξεχωριστούς δρόμους, καταλήγοντας «Αθώοι».

