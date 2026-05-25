Πώς ο τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να ταυτίσει τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη.

Μετά από πλειάδα στελεχών του κ. Κασσελάκη το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι υπό τη σκιά του νέου κόμματος Τσίπρα υιοθετεί και την επιχειρηματολογία του, αν κρίνει κανείς από τα όσα είπε στο Open ο κ. Δουδωνής.

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε πλήρως τη ρητορική Κασσελάκη, σύμφωνα με την οποία ο Αλέξης Τσίπρας ευθύνεται (!) για την απόλυση του δημοσιογράφου Νίκου Παναγιωτόπουλου από το Kontra. Για να μην κατηγορηθεί μάλιστα για μονομέτωπο κατά του Αλέξη Τσίπρα, στο τέλος του επιχειρήματός του «κότσαρε» και έναν Μητσοτάκη, εξισώνοντάς τους, έστω για τα προσχήματα.

Ο κ. Δουδωνής άρχισε την παρέμβασή του αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς δεν έχουμε εδώ εκπρόσωπο του ιδρύματος-κόμματος Τσίπρα, όπως η κυρία Κουφνικολάκου για να της κάνετε δύσκολες ερωτήσεις και μετά να πάρει ο κύριος Τσίπρας τηλέφωνο και να σας απολύσουν. Αυτό συνέβη στο ΚΟΝΤΡΑ. Αυτά τα καταγγέλλει ο κύριος Νίκος Κοτζιάς, υπουργός Εξωτερικών του κυρίου Τσίπρα και υπογράμμισε: «Δεν ξέρω τι ξέρετε και τι δεν ξέρετε. Δεν έχω φάει τη μισή μου ζωή διαβάζοντας συνταγματικό δίκαιο για να αποδέχομαι τέτοιου είδους μητσοτακικές συμπεριφορές από τον κ. Τσίπρα και τον κ Μητσοτάκη».

Ο κ. Δουδωνής, βεβαίως, δεν έχει πρόβλημα να επιτεθεί στον κ. Τσίπρα αφού ως γνωστόν το 2019 και μετά στήριζε περισσότερο και από τους ...νεοδημοκράτες τον Κ. Μητσοτάκη. Μάρτυρας σε αυτό, τα πάνελ που συμμετείχε ως σχολιαστής!

ΥΓ1: Απόλυτη στήριξη στον Νίκο Παναγιωτόπουλο για την απόλυσή του.

ΥΓ2: Η άποψη του Π. Δουδωνή δεν είναι προσωπική, αφού μοιράστηκε επισήμως από το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ. Γεγονός που αποδεικνύει τη νευρική κρίση που προκαλεί στη Χαριλάου Τρικούπη η ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος από τον Τσίπρα. Με αποτέλεσμα ο "μονομέτωπος" στον Μητσοτάκη να μην είναι ούτε καν διμέτωπος- αλλά μονομέτωπος ...προς την άλλη πλευρά!

Τ.Τε.