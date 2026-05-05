Διαδικτυακή εκπομπή θα κάνει κάθε Δευτέρα ο Στέφανος Κασσελάκης.

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Δευτέρας η νέα διαδικτυακή εκπομπή του Στέφανου Κασσελάκη, «Direct», η οποία προβλήθηκε από τα προσωπικά του προφίλ στο YouTube, στο Instagram, στο TikTok και στο Facebook.

«Θα κοιτάξουμε το δικό σας παλμό. Πρέπει να υπάρχει η φωνή σας και να ακούγεται δημοκρατικά. Είναι μια προσπάθεια να δοθεί φωνή σε σας», είπε ο πρόεδρος των «Δημοκρατών», έχοντας δίπλα του τον Βασίλη Σίμο, Γραμματέα του κόμματος, ενώ στη συνέχεια συνομίλησε για ζητήματα ενέργειας με τους Μανώλη Παναγιωτάκη και Πέτρο Τασσιό.

Όπως έκανε γνωστό ο Στέφανος Κασσελάκης, η εκπομπή θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα.

