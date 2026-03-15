Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη.

«Ξέχασε ο Κ. Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο δελτίο του να αναφερθεί στο Predator» σχολίασε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Και συνέχισε: «Τι πειράζει που Συνταγματικά δικαιώματα δεκάδων Ελλήνων πολιτών καταπατήθηκαν; Τι πειράζει που εξαπατήθηκαν η Βουλή και οι πολίτες από τα ψέματά του; Τι πειράζει που με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων πλήρωσε το κύκλωμα των παρακολουθήσεων;».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

«Ξέχασε ο Κ. Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο δελτίο του να αναφερθεί στο Predator…

Τι πειράζει που Συνταγματικά δικαιώματα δεκάδων Ελλήνων πολιτών καταπατήθηκαν;

Τι πειράζει που εξαπατήθηκαν η Βουλή και οι πολίτες από τα ψέματά του;

Τι πειράζει που με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων πλήρωσε το κύκλωμα των παρακολουθήσεων;

Μια κοινωνία που δεν αντιδρά στον αυταρχισμό της ηγεσίας της είναι μια κοινωνία που θα αποτύχει.

Πρέπει να αντιδράσουμε. Πρέπει να φτιάξουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική που να σέβεται τη Δημοκρατία και τους θεσμούς της.

Ευχόμαστε τουλάχιστον η δικαιοσύνη να ακούει και επιτέλους να κινηθεί αυτεπάγγελτα».