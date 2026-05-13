Ολοκληρώθηκε και τυπικά λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ η διαδικασία της ψηφοφορίας στις φοιτητικές εκλογές, με τις κάλπες να κλείνουν και το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται αποκλειστικά στην καταμέτρηση των ψήφων και στην ανάδειξη των τελικών αποτελεσμάτων. Στην πλειοψηφία των σχολών η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 19:00 ενώ για τα τμήματα που δόθηκε παράταση αυτή ήταν μόλις μιας χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για ακόμη μια χρονιά χιλιάδες φοιτητές συμμετείχαν στη διαδικασία, διαμορφώνοντας το νέο τοπίο στους φοιτητικούς συλλόγους των πανεπιστημίων της επικράτειας. Οι φοιτητικές παρατάξεις έδωσαν μάχη για την πρωτιά, με στόχο την ενίσχυση της επιρροής τους στους συλλόγους και τη διαμόρφωση του επόμενου πλαισίου διεκδικήσεων για τα ζητήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μετά το κλείσιμο της κάλπης, τα επιτελεία των παρατάξεων βρίσκονται σε αναμονή των αποτελεσμάτων, αναλύοντας παράλληλα την εικόνα που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στο ποσοστό συμμετοχής όσο και στη δυναμική που διαμορφώθηκε σε κάθε σχολή ξεχωριστά. Η διαδικασία καταμέτρησης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, με τα πρώτα αποτελέσματα να δίνουν μια σαφέστερη εικόνα για τους «νικητές» και τους «χαμένους» της φετινής εκλογικής αναμέτρησης. Ωστόσο, όπως κάθε χρόνο, η πολιτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με διαφορετικές παρατάξεις να δίνουν τη δική τους εκδοχή για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Φοιτητικές Εκλογές 2026: Πότε και πού θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της κάλπης

Για ακόμη μία χρονιά, αναμένεται έντονος κατακερματισμός στα αποτελέσματα, καθώς οι παρατάξεις εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε ξεχωριστές καταμετρήσεις, χωρίς ενιαία ανακοίνωση συνολικού αποτελέσματος. Η πρακτική αυτή έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια, με κάθε παράταξη να παρουσιάζει τα δικά της στοιχεία και εκτιμήσεις για την εκλογική επίδοση των φοιτητικών σχημάτων και εύλογα διαφορετικές αναγνώσεις του εκλογικού αποτελέσματος και αντιπαραθέσεις σχετικά με την πρωτιά και τα ποσοστά.

Από πλευράς Πανσπουδαστικής ανακοινώθηκε ότι από τις 19:00 και μετά στο site της παράταξης http://www.pksekloges.gr θα αναρτώνται τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «με συνεχή ανανέωση θα αναρτώνται τα αποτελέσματα ανά φοιτητικό σύλλογο, ανά ίδρυμα και τα πανελλαδικά συγκεντρωτικά με βάση τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών.»