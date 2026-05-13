Κανείς δεν ξέρει τι βγάζει η κάλπη, ιδίως στις φοιτητικές εκλογές.
Για τις φετινές εκλογές στα ΑΕΙ, όμως, κοινή είναι η πεποίθηση πως η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ θα βγει ξανά δεύτερη, με πρώτη την Πανσπουδαστική, που πρόσκειται στο ΚΚΕ.
«Γαλάζιοι» βουλευτές, μάλιστα, παραδέχονται σε κατ΄ ιδίαν συναντήσεις πως, αν τα ανεξάρτητα σχήματα ομογενοποιούνταν, η ΔΑΠ θα ήταν για πρώτη φορά τρίτη δύναμη.
Αν οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν... ούτε γάτα, ούτε ζημιά για τη ΝΔ.
Ετοιμάστηκε ένας μηχανισμός που θα λέει πως η ΔΑΠ είναι πρώτη δύναμη! Όχι για να γίνει πιστευτό, αλλά για να δημιουργηθούν αμφιβολίες και να απαξιωθούν οι φοιτητές.
Παλιά μου τέχνη κόσκινο δηλαδή...
Τ.Τε.