«Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο! Οι φοιτητές πιο μαζικά θα πάρουν θέση καταδίκης της πολιτικής της κυβέρνησης και διεκδίκησης των σπουδών που έχουν ανάγκη, αναδεικνύοντας ξανά πρώτη δύναμη την Πανσπουδαστική!»

Την πρωτοφανή επιχείρηση απαγόρευσης της εκδήλωσης της Πανσπουδαστικής στη Νομική Σχολή Αθηνών, επιχείρηση που έπεσε στο κενό, καταγγέλλει το Γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ, τονίζοντας τα εξής:

«Η αυταρχική απόπειρα της κυβέρνησης και των πρυτανικών αρχών να απαγορεύσουν εκδήλωση της Πανσπουδαστικής στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ με ομιλητές τη Μάγδα Φύσσα και δικηγόρους από τις δίκες της Χρυσής Αυγής και του εγκλήματος των Τεμπών, έπεσε στο κενό!

Εκατοντάδες φοιτητές αψήφησαν τις απειλές και την τρομοκρατία, έστειλαν μήνυμα αγώνα για ένα Πανεπιστήμιο της γνώσης, της ουσιαστικής ακαδημαϊκής ελευθερίας, του διαλόγου και της διεκδίκησης, όχι της καταστολής και της λογοκρισίας!

Αυτή είναι η απάντηση των φοιτητών στην απελπισμένη προσπάθειά της κυβέρνησης να φιμώσει τη Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου από τους ναζί Π. Φύσσα, τους δικηγόρους που αποκάλυψαν το ναζιστικό εγκληματικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής και τους συνηγόρους των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Έφτασαν στο σημείο να διακόψουν όλα τα μαθήματα της Νομικής, να εκκενώσουν το κτίριο και να απειλούν με επέμβαση της αστυνομίας! Και όλα αυτά σε ένα πανεπιστήμιο που γίνονται κανονικά εκδηλώσεις από τις παρατάξεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ αλλά “απαγορεύονται” μόνο αυτές της ΚΝΕ και της Πανσπουδαστικής!

Έτσι καταλαβαίνει η κυβέρνηση την “ακαδημαϊκή ελευθερία”! “Ελευθερία” να αλωνίζουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα, να στήνει κυκλώματα εξαγοράς και νοθείας η κυβερνητική ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και από την άλλη φίμωση όποιου αγωνίζεται για τα δικαιώματά του, ενάντια στον φασισμό και τα κρατικά εγκλήματα! “Ασυλία” σε υπουργούς που βαραίνονται με σκάνδαλα και ποινικά αδικήματα, ενώ από την άλλη οι φοιτητές αντιμετωπίζονται ως ταραξίες επειδή διοργανώνουν μια εκδήλωση!

Είναι πλέον φανερό ότι μπροστά στις φοιτητικές εκλογές εξελίσσεται ένα οργανωμένο κυβερνητικό σχέδιο τρομοκράτησης των φοιτητών και παρεμπόδισης της Πανσπουδαστικής με στόχο τον έλεγχο του φοιτητικού κινήματος! Αυτό επιβεβαιώνουν οι απαγορεύσεις εκδηλώσεων ακόμα και του Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, οι διώξεις και συλλήψεις συνδικαλιστών φοιτητών.

Όμως λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο! Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν πρόκειται να κάνουν βήμα πίσω! Ακόμα πιο μαζικά θα πάρουν θέση καταδίκης της πολιτικής της κυβέρνησης και διεκδίκησης των σπουδών που έχουν ανάγκη, αναδεικνύοντας ξανά πρώτη δύναμη την Πανσπουδαστική!

ΥΓ: Την ίδια μέρα επέλεξε ο πρωθυπουργός να εγκαινιάσει ιδιωτικό ”πανεπιστήμιο” και να διαφημίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, δηλαδή την προσπάθεια να καταργήσει ό,τι έχει απομείνει από δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στην Ιατρική Σχολή του συγκεκριμένου ”πανεπιστημίου” εισάγεται κανείς με βαθμό απολυτηρίου 12 και με δίδακτρα 28.320€ ετησίως! Αυτό είναι το “όραμα” της κυβέρνησης: Σπουδές ανάλογα με το πορτοφόλι, πτυχίο με τιμή αντί για αξία, φίμωση και καταστολή! Μόνο που οι φοιτητές έχουν άλλο όραμα για το πανεπιστήμια και τη δύναμη να το επιβάλλουν!».