Τα drones σχηματίζουν φράσεις για να καθοδηγούν τους ντελιβεράδες.

Ένας άνδρας στην Καλιφόρνια, κουράστηκε να διαπιστώνει πως οι ντελιβεράδες δεν μπορούσαν να εντοπίσουν το απομονωμένο σπίτι του και βρήκε ίσως τον πιο πρωτότυπο τρόπο να τους δίνει οδηγίες: με drone show.

Τα drones σχηματίζουν στον ουρανό φράσεις για να καθοδηγούν τους ντελιβεράδες - για παράδειγμα «Λάθος δρομάκι», «Συνέχισε να προχωράς» και «Εδώ πέρα»- ενώ φεύγοντας οι οδηγοί βλέπουν ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» πάνω από το κεφάλι τους.

Ο άνδρας ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα social media το βίντεο, που γρήγορα έγινε viral. Πολλοί εντυπωσιάστηκαν, άλλοι «ζήλεψαν» επειδή οι ντελιβεράδες δεν βρίσκουν ούτε το δικό τους σπίτι, ενώ όταν ορισμένοι σχολίασαν πως είναι λίγο υπερβολικό όλο αυτό, εκείνος τους εξήγησε πόσο εύκολο ήταν. «Έχω εταιρεία για drone show, οπότε πήρε μόνο λίγες ώρες να το κάνουμε με την ομάδα».

