Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο 43χρονος Τούρκος είχε δραπετεύσει από φυλακή της χώρας του και αναζητούταν για σωρεία αδικημάτων.

Χειροπέδες σε έναν 43χρονο Τούρκο, ο οποίος αναζητούταν με Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol, πέρασαν το πρωί της Παρασκευής (12/06) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 43χρονος καταζητούταν από τις τουρκικές Αρχές προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης για απόδραση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, βαριά σωματική βλάβη, πλαστογραφία, απειλή με χρήση όπλου, απείθεια και διενέργεια παράνομων παιγνίων.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν σε σακίδιο εντός του δωματίου του και κατασχέθηκαν 5.342 δισκία νευρολογικών και ψυχιατρικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, λόγος για τον οποίο συνελήφθη, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για παρασκευή, επεξεργασία ή κυκλοφορία επιβλαβών φαρμάκων.Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος έτερου Τούρκου υπηκόου, καθώς κατά την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο προδήλως πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.