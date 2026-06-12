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Στο λιμάνι του Λαυρίου ήδη βρίσκονται πυροτεχνουργοί και σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών.

Συναγερμός για βόμβα στο Blue Star 2. Το πλοίο που βρίσκεται ήδη στο λιμάνι του Λαυρίου άλλαξε πορεία μετά από τηλεφώνημα για βόμβα που έγινε στο Λιμεναρχείο Πειραιά.

Στο Blue Star 2 επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 άτομα πλήρωμα.

Σημειώνεται πως, το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά, προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω, Ρόδο.

Επίσης στο λιμάνι του Λαυρίου μεταβαίνουν κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ ήδη βρίσκονται πυροτεχνουργοί και σκύλος ανίχνσευσης εκρηκτικών.

Όπως φαίνεται και στον χάρτη (από κάτω) το πλοίο ενημερώθηκε για την απειλή βόμβας ενώ βρισκόταν μεταξύ Τζιάς και Μακρονήσου.

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Δείτε την πορεία του πλοίου