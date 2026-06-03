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Στο λιμάνι της Μυτιλήνης παραμένει το πλοίο με 211 επιβάτες.

Ένας 50χρονος τραυματίστηκε, όταν έσπασε κάβος του «Νήσος Ρόδος», κατά τη διαδικασία του απόπλου από το λιμάνι της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 50χρονος καβοδέτης έχει υποστεί κάταγμα στο πόδι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Εξαιτίας του ατυχήματος, λόγω της εμπλοκής του κάβου στον πρωραίο προωστήρα του πλοίου (bow thruster), το «Νήσος Ρόδος» παρέμεινε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, καθώς έπρεπε να επιστρατευθεί δύτης.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο προς Χίο και Πειραιά, μεταφέροντας 211 επιβάτες, 22 ΙΧΕ, 40 φορτηγά, 6 δίκυκλα και ένα λεωφορείο. Ο δύτης απομάκρυνε τον κάβο και αναμένεται η έγκριση νηογνώμονα, για τον απόπλου του πλοίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα stonisi.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZTPfMIY4iqQ}