Από απορρίμματα κοντά σε καταυλισμό φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να επεκταθεί σε χαμηλή βλάστηση και να πάρει γρήγορα διαστάσεις.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις, με 108 πυροσβέστες, 32 οχήματα, 5 εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν δυνάμεις προκειμένου να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2062155429979795620}
Από το βίντεο που δημοσίευσε η σελίδα Firefighting Greece διακρίνεται το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, με τα ακριβή αίτια να διερευνώνται από την Πυροσβεστική.
{https://www.facebook.com/reel/1689356235742311}