Η φωτιά στον Ασπρόπυργο εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00.

Από απορρίμματα κοντά σε καταυλισμό φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να επεκταθεί σε χαμηλή βλάστηση και να πάρει γρήγορα διαστάσεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις, με 108 πυροσβέστες, 32 οχήματα, 5 εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν δυνάμεις προκειμένου να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2062155429979795620}

Από το βίντεο που δημοσίευσε η σελίδα Firefighting Greece διακρίνεται το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, με τα ακριβή αίτια να διερευνώνται από την Πυροσβεστική.

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