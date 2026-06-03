Από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 346.326,365 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Άμεση υπήρξε η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για τέσσερις πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν στις 2 Ιουνίου 2026, σε Χίο, Εύβοια, Λέσβο και Φθιώτιδα.

Στην περιοχή Γρου της Χίου, δύο ημεδαποί, ηλικίας 24 και 28 ετών, προκάλεσαν πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών εντός προαυλίου χώρου επιχείρησης. Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενα αγροτεμάχια, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 0,8 στρέμματα αγροτικής έκτασης, δέκα παραγωγικά ελαιόδεντρα και περίπου 100 πάνελ πολυουρεθάνης.

Στην περιοχή «Κόκκινα Χώματα» Αλμυροποτάμου του Δήμου Καρύστου Ευβοίας, 69χρονος ημεδαπός προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια καύσης ξερών κλαδιών σε γεωργική έκταση ιδιοκτησίας του. Η πυρκαγιά ξέφυγε από τον έλεγχό του και επεκτάθηκε σε παρακείμενες γεωργικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα να καούν περίπου τέσσερα στρέμματα γεωργικής έκτασης με ξηρά χόρτα και να υποστούν ζημιές ελαιόδεντρα.

Στην Τ.Κ. Λουτρόπολης Θερμής του Δήμου Μυτιλήνης Λέσβου, 46χρονος ημεδαπός προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια κοπής χόρτων με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων εντός αγροτεμαχίου.

Στην περιοχή Δρυμαίας Αμφίκλειας Φθιώτιδας, 54χρονος ημεδαπός προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών κοπής βρώμης σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του με τη χρήση γεωργικού ελκυστήρα. Από τη δραστηριότητά του προκλήθηκε σπινθήρας, με αποτέλεσμα να καούν περίπου οκτώ στρέμματα καλλιέργειας βρώμης.

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Οι αρμόδιες πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα σε όλες τις περιπτώσεις, θέτοντας τις πυρκαγιές υπό έλεγχο, ενώ οι ανακριτικοί υπάλληλοι προχώρησαν στη διερεύνηση των αιτιών τους.

Μετά τη διενέργεια προανάκρισης και κατόπιν επικοινωνίας με τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, οι υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 1.933,59 ευρώ στη Χίο, 2.578 ευρώ στην Εύβοια και 1.546,87 ευρώ στη Λέσβο.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.