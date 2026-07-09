«Εκλογές την άνοιξη του 2027, έχω κουραστεί να το λέω», είπε ο Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση για το ενδεχόμενο να αποκτήσει η Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, ενώ επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Ερωτηθείς για τα F-35, σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στο πλαίσιο της 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση, απάντησε ότι δεν θέλει να κάνει περαιτέρω σχόλια πέρα από τα όσα είπε από την Άγκυρα, την Τετάρτη, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

«Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν, στην Ελλάδα, περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μία πολύ “στενόμυαλη” προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα», είπε ο πρωθυπουργός.

«Το σημαντικό μήνυμα που βγήκε από τη Σύνοδο συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και, επίσης, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις ΗΠΑ και τον Αμερικανό πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας», σημείωσε και σχολίασε:

«Πάντα με εντυπωσιάζει, όμως, ο τρόπος με τον οποίο μέρος του ελληνικού Τύπου καλύπτει αυτά τα θέματα, με μεγάλο βαθμό υπερβολής και μία αδυναμία κατανόησης τις σύνθετες δυναμικές».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μητσοτάκης για αμυντικές δαπάνες: Η Ελλάδα σε μια ελίτ ομάδα 5 χωρών

Αναφερόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, επεσήμανε πως επιβεβαιώθηκαν οι σημαντικές αποφάσεις που λήφθηκαν πέρυσι.

«Είχαμε θέσει αισιόδοξους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταγράψει πρόοδο. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει, από το 2026, τον στόχο για το 2035. Αυτό μας βάζει σε μία, κατά κάποιο τρόπο, ελίτ ομάδα μόλις 5 μελών του NATO, που ήδη έχουν φτάσει σε αυτό το ορόσημο. Χαρακτηριζόμαστε από συνέπεια. Βλέπουμε και άλλες χώρες να ακολουθούν αυτό το δρόμο», συμπλήρωσε.

«Εκλογές την άνοιξη του 2027 - Να μην υποσχεθούμε το φεγγάρι»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και μεταξύ άλλων δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θα επαναλάβει τα ίδια λάθη.

«Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχω κουραστεί να το λέω, αλλά οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας μας», είπε ο πρωθυπουργός.

«Μια πρώτη οδηγία θα ήταν να είμαστε ταπεινοί και να μην υποσχεθούμε το φεγγάρι. Οι άνθρωποι είναι ρεαλιστές, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε δραματικές αλλαγές, για αυτό είναι σκεπτικιστές όταν ακούν λαϊκιστικά κόμματα όταν υπόσχονται λύσεις που ξεκάθαρα δεν είναι ρεαλιστικές δημοσιονομικά», συνέχισε.

«Είναι εύκολο να ρίξεις χρήμα στο πρόβλημα, αλλά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Οι χώρες που το έχουν δοκιμάσει, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου, οδηγήθηκαν σχεδόν σε πτώχευση. Δεν θα επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Η ευθύνη των υπευθύνων κομμάτων είναι να διασφαλίζουμε πως ό,τι υποσχόμαστε υποστηρίζεται από τα δημοσιονομικά μέσα για να γίνει», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη Ρομπέρτα Μέτσολα

{https://www.youtube.com/watch?v=D1rTKuZmz7E}