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Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν επιχείρησης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Καβάλας.

Χειροπέδες σε δύο ημεδαπούς ηλικίας 30 και 50 ετών πέρασαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (08/07) στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και σε συνεργασία με στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας ,σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον 30χρονο, βρέθηκε στην κατοχή του μια σφραγισμένη πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, μικτού βάρους πέντε γραμμαρίων (5γρ.), την οποία είχε προμηθευτεί από κατάστημα ψιλικών ειδών στην Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο ανωτέρω κατάστημα, ιδιοκτησίας του 50χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

83 σφραγισμένες συσκευασίες περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 5 γραμμαρίων έκαστη

20σφραγισμένες συσκευασίες περιέχουσες ξηρό ανθό ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 1 γραμμαρίου έκαστη,

2 σφραγισμένες συσκευασίες περιέχουσες πλαστικό κυτίο με περιεχόμενο κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) μικτού βάρους 1 γραμμαρίου έκαστη,

4 σφραγισμένες συσκευασίες περιέχουσες πλαστικό κυτίο με περιεχόμενο ξηρό ανθό ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 1 γραμμαρίου έκαστη,

Μία σφραγισμένη συσκευασία περιέχουσα πλαστικό κυτίο με περιεχόμενο ξηρό ανθό ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 2,5 γραμμαρίων.

10 κόπτες-θρυμματιστές κάνναβης(5 πλαστικοί και 5 μεταλλικοί)

Πλήθος σκευασμάτων σε μορφή τζελ και δισκίων για την καταπολέμηση της στυτικής δυσλειτουργίας τα οποία πωλούνταν άνευ αδείας,

Πέντε ηλεκτρονικά τσιγάρα περιεκτικότητας 150 mg,

Ένα σπρέι πιπεριού των 100ml,

Ένα ξύλινο γκλοπ μήκους 40 εκατοστών,

Ένα αλουμινένιο μπαστούνι μπέιζμπολ μήκους 77 εκατοστών,

Ένα πιστόλι κρότου – βολιδωτό διαμετρήματος 9mm με έναν γεμιστήρα και έξι φυσίγγια κρότου ήχου-λάμψης,

Το χρηματικό ποσό των 6.374,10€ και

Μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ακολούθως τα στελέχη Λιμενικού μετέβησαν σε έτερο κατάστημα που διατηρεί ο 50χρονος στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης όπου και τους παρέδωσε αυτοβούλως ένα επιπλέον πιστόλι κρότου-βολιδωτό διαμετρήματος 9mm, έναν γεμιστήρα και τέσσερα φυσίγγια κρότου-λάμψης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα παραπάνω ανευρεθέντα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.