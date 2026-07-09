Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις ληστειών.

Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 17 και 18 ετών, πέρασαν το βράδυ της Δευτέρας στην Κηφισιά (09/07) αστυνομικοί του Σχεδίου Αριάδνη, οι οποίοι διέπρατταν ληστείες εις βάρος γυναικών σε σταθμούς του ΗΣΑΠ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, περιπολία του Σχεδίου Αριάδνη εντόπισε στον σταθμό της Κηφισίας τους κατηγορούμενους. Οι κινήσεις τους φάνηκαν ύποπτες στους αστυνομικούς και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε σιδερογροθιά ηλεκτρικής εκκένωσης.

Στη συνέχεια τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου από την προανακριτική έρευνα, προέκυψε ότι σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις, με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν αλυσίδες λαιμού από γυναίκες σε σταθμούς ΗΣΑΠ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.