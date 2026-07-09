Έβαλε φωτιά στο στρώμα με αναπτήρα που είχε στην κατοχή του και έφυγε από το νοσοκομείο.

Στη σύλληψη ενός 76χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλειο.

Ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος.

Ομολόγησε οτι έβαλε φωτιά με αναπτήρα ο 76χρονος

Κατά πληροφορίες, αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του χρησιμοποιώντας αναπτήρα που είχε στην κατοχή του, καθώς είναι καπνιστής.

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εγκατέλειψε το νοσοκομείο και μετέβη με λεωφορείο στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη. Η απουσία του διαπιστώθηκε κατά την καταμέτρηση των ασθενών που ακολούθησε το περιστατικό.

«Αισθανόμου παραγκωνισμένος»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 76χρονος φέρεται να επικαλέστηκε διάφορους λόγους για την πράξη του, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι αισθανόταν παραγκωνισμένος και ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με το περιβάλλον του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιόν του αύριο. Παράλληλα, η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djtyzsnpzrqh?integrationId=40599y14juihe6ly}