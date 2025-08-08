Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: Το «Σισμανόγλειο» είχε νευρολόγο

«Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό», τονίζει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Διαψεύδει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την πληροφορία που διακινείται από το πρωί ότι ελλείψει νευρολόγου στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της Λένας Σαμαρά στον «Ευαγγελισμό», όπου και κατέληξε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής. Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του «Σισμανογλείου» έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» καθώς το «Σισμανόγλειο» δεν έχει Νευρολογική κλινική. Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον «Ευαγγελισμό» και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί.

