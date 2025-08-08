Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: Το «Σισμανόγλειο» είχε νευρολόγο

Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: Το «Σισμανόγλειο» είχε νευρολόγο Φωτογραφία: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
«Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό», τονίζει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Διαψεύδει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την πληροφορία που διακινείται από το πρωί ότι ελλείψει νευρολόγου στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της Λένας Σαμαρά στον «Ευαγγελισμό», όπου και κατέληξε.

«Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του "Σισμανογλείου" έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του "Ευαγγελισμού" καθώς το "Σισμανόγλειο" δεν έχει Νευρολογική κλινική. Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καθηγητής ΕΚΠΑ για Λένα Σαμαρά: Είναι λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο άτομο με επιληψία

Καθηγητής ΕΚΠΑ για Λένα Σαμαρά: Είναι λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο άτομο με επιληψία

Ελλάδα
Πώς «έφυγε» η Λένα Σαμαρά - Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά

Πώς «έφυγε» η Λένα Σαμαρά - Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά

Ελλάδα

Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής. Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του «Σισμανογλείου» έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» καθώς το «Σισμανόγλειο» δεν έχει Νευρολογική κλινική. Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον «Ευαγγελισμό» και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1953709037414928879}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Υγεία
Καθηγητής ΕΚΠΑ για Λένα Σαμαρά: Είναι λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο άτομο με επιληψία

Καθηγητής ΕΚΠΑ για Λένα Σαμαρά: Είναι λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο άτομο με επιληψία

Ελλάδα
Δήλωση Κώστα Καραμανλή για την απώλεια της Λένας Σαμαρά

Δήλωση Κώστα Καραμανλή για την απώλεια της Λένας Σαμαρά

Πολιτική
Το συλλυπητήριο μήνυμα του Άδωνι Γεωργιάδη για την απώλεια της Λένας Σαμαρά

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Άδωνι Γεωργιάδη για την απώλεια της Λένας Σαμαρά

Πολιτική

NETWORK

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: 16ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ΔΕΗ «ΜΝΗΜΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ»

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: 16ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ΔΕΗ «ΜΝΗΜΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ»

ienergeia.gr
ΑΔΜΗΕ: Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2025

ΑΔΜΗΕ: Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2025

ienergeia.gr
Πρώτες βοήθειες: Πώς αντιμετωπίζονται οι καλοκαιρινοί τραυματισμοί στα μάτια

Πρώτες βοήθειες: Πώς αντιμετωπίζονται οι καλοκαιρινοί τραυματισμοί στα μάτια

healthstat.gr
HELLENiQ ENERGY: Απόκτηση αιολικών έργων στη Ρουμανία - Είσοδος στην αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας

HELLENiQ ENERGY: Απόκτηση αιολικών έργων στη Ρουμανία - Είσοδος στην αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας

ienergeia.gr
Άδωνις Γεωργιάδης για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Δεν είναι όλα πολιτική – Δείξτε λίγο σεβασμό»

Άδωνις Γεωργιάδης για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Δεν είναι όλα πολιτική – Δείξτε λίγο σεβασμό»

healthstat.gr
Επιληπτικές κρίσεις: Τα είδη – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Επιληπτικές κρίσεις: Τα είδη – Τι πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Το γλυκό που θα σας βοηθήσει να αδυνατίσετε

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Το γλυκό που θα σας βοηθήσει να αδυνατίσετε

healthstat.gr
ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξη διαγωνισμού 9,9 εκατ. για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος Ασφάλειας

ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξη διαγωνισμού 9,9 εκατ. για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος Ασφάλειας

ienergeia.gr