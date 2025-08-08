Καθηγητής ΕΚΠΑ για Λένα Σαμαρά: Είναι λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο άτομο με επιληψία

Μία νεαρή γυναίκα, μόλις 34 ετών έφυγε από τη ζωή και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, περιγράφει ορισμένα «λάθη» που λέει πως έγιναν βασιζόμενος στις μέχρι τώρα πληροφορίες. Τι λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Τα σοβαρά προβλήματα στα νοσοκομεία έφερε στην επιφάνεια ο θάνατος της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη Σαμαρά που σκόρπισε θλίψη. Μία νεαρή γυναίκα, μόλις 34 ετών έφυγε από τη ζωή και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, περιγράφει ορισμένα «λάθη» που έγιναν βασιζόμενος στις μέχρι τώρα πληροφορίες.

«Αποτελεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι μια νέα κοπέλα με επιληψία έκανε βόλτες από το ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στο άλλο, με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρχε στο πρώτο νευρολόγος», γράφει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σχολιάζοντας, σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει στην ειδησιογραφία όπως υπογραμμίζει, τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά το βράδυ της Πέμπτης.

Ο καθηγητής αναφέρει ότι «το περιστατικό επιληψίας, ακόμη και αν είναι status epilepticus (δηλαδή συνεχής επιληψία) αντιμετωπίζεται από παθολόγους και αναισθησιολόγους και σταθεροποιείται πρώτα. Ο νευρολόγος έρχεται αργότερα ή το περιστατικό μετακινείται με ασφάλεια προς νευρολογικό περαιτέρω έλεγχο», ξεκαθαρίζοντας ότι εάν ισχύει ότι η κόρη του Αντώνη Σαμαρά μεταφέρθηκε -με οποιουδήποτε εντολή- κατά τη φάση επιληπτικής κρίσης στο Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» και επειδή δεν υπήρχε νευρολόγος, την διακόμισαν στον «Ευαγγελισμό», ήταν ένα μεγάλο λάθος.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε για το περιστατικό: «Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής. Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του «Σισμανογλείου» έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» καθώς το «Σισμανόγλειο» δεν έχει Νευρολογική κλινική. Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον «Ευαγγελισμό» και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1953709037414928879}

Ο καθηγητής σημειώνει επίσης ότι «σε περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων επιληψίας υπάρχει 1% πιθανότητα μη-αναμενόμενου θανάτου κατά την επιληψία (sudden unexpected death in epilepsy-SUDEP), που συνήθως αποδίδεται σε καρδιακά ή αναπνευστικά αίτια».

Συνεχίζοντας, εξηγεί ότι πριν αποδεχτούμε όμως αυτό το αίτιο θανάτου κατά την επιληψία πρέπει να δούμε αν έχουμε κάνει ό,τι έπρεπε προηγουμένως.

Σταθεροποιούμε λοιπόν, γράφει ο κ. Βλαχογιαννόπουλος, τον άρρωστο ως προς την αναπνοή και την κυκλοφορία και εν ανάγκη διασωλήνωντας τον, και στη συνέχεια αναζητούμε τα αίτια της επιληψίας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του καθηγητή Παναγιώτη Βλαχογιαννόπουλου

«ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΝΑΣ ΣΑΜΑΡΑ

Όλοι είμαστε σήμερα δίπλα στην οικογένεια του κ. Αντώνη Σαμαρά σε ένδειξη πένθους και συμπαράστασης για την τραγική του απώλεια. Ο πατέρας μου έχει χάσει κόρη και ξέρω καλά ότι δεν συνήλθε ποτέ. Μόνο η αννοια των γηρατειών τον έκανε να ξεχάσει.

Θέλω όμως να συζητήσω ως γιατρός το περιστατικό με βάση την ειδησεογραφία που μου είναι γνωστή. Αποτελεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι μια νέα κοπέλα με επιληψία έκανε βόλτες από το ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στο άλλο με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρχε στο πρώτο νευρολόγος. Η αλήθεια είναι ότι το περιστατικό επιληψίας, ακόμη και αν είναι status epilepticus (δηλαδή συνεχής επιληψία) αντιμετωπίζεται από παθολόγους και αναισθησιολόγους και σταθεροποιείται πρώτα. Ο νευρολόγος έρχεται αργότερα , ή το περιστατικό μετακινείται με ασφάλεια προς νευρολογικό περαιτέρω έλεγχο.

Δεν θέλω να δικαιολογήσω την αποψίλωση των δημόσιων νοσοκομείων από προσωπικό. Το ΕΣΥ έχει τεράστια προβλήματα και έλλειψη βασικών ιατρικών ειδικοτήτων από τριτοβάθμια νοσοκομεία είναι απαράδεκτη. Εδώ όμως εμείς οι γιατροί πρέπει να μιλήσουμε για το σινάφι μας.

Σε περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων επιληψίας υπάρχει 1% πιθανότητα μη-αναμενόμενου θανάτου κατά την επιληψία (sudden unexpected death in epilepsy-SUDEP), που συνήθως αποδίδεται σε καρδιακά ή αναπνευστικά αίτια. Πριν αποδεχτούμε όμως αυτό το αίτιο θανάτου κατά την επιληψία πρέπει να δούμε αν έχουμε κάνει ότι έπρεπε προηγουμένως.

Σταθεροποιούμε λοιπόν τον άρρωστο ως προς την αναπνοή και την κυκλοφορία και εν ανάγκη διασωλήνωντας τον, και στη συνέχεια αναζητούμε τα αίτια της επιληψίας.

Στο 50% των περιπτώσεων δεν βρίσκεται αίτιο. Στο υπόλοιπο 50% τα αίτια επιληψίας έχουν ως ακολούθως:

Γενετικές αιτίες (εμφάνιση σε οικογένειες, σε παιδική ή εφηβική ηλικία)

τραύμα εγκεφάλου σε προγενέστερο χρόνο ή τώρα

όγκοι εγκεφάλου

αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

λοιμώξεις (πχ μηνιγγίτιδα, HIV, ιογενής εγκεφαλίτιδα, κλπ)

βλάβη εγκεφάλου πριν τη γέννηση

αναπτυξιακά προβλήματα εγκεφάλου (πχ αυτισμός, νόσος διάσπασης προσοχής)

διάφορα άλλα νοσήματα, όπως τερατωμα ωοθήκης (αναπτύσσονται αυτοαντισώματα κατά εγκεφαλικού ιστού), σύνδρομο αντιφωσφολιπιδιων (ανάπτυξη θρομβώσεων εγκεφαλικών αγγείων).

Δεν γνωρίζω και δεν επιτρέπεται να γνωρίζω το ιατρικό ιστορικό της κ. Λένας Σαμαρά. Επί προδιατεθειμενου ατόμου για ανάπτυξη επιληψίας, υπάρχουν παράγοντες που πυροδοτούν σπασμούς. Αυτοί είναι: λήψη αλκοόλ, έντονα φώτα που αναβοσβήνουν, έλλειψη ύπνου, μη-λήψη αντιεπιληπτικών φαρμάκων επί προηγηθέντος σπασμού κλπ.

Αυτό που πρέπει να μείνει σε όλους μας από την απώλεια της Λένας Σαμαρά είναι:

η άφατη θλίψη για την άδικη απώλεια μιας νέας γυναίκας

η ελλιπής εκπαίδευση των γιατρών που έστειλαν βόλτα ένα μη-σταθεροποιημένο περιστατικό από νοσοκομείο σε νοσοκομείο

η αποψίλωση ακόμη και τριτοβάθμιων νοσοκομείων από βασικές ιατρικές ειδικότητες

η εμπιστοσύνη της οικογένειας Σαμαρά στο εθνικό σύστημα υγείας η οποία προδώθηκε τόσο τραγικά».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02taDe9GWYxZi3e4q2zTtCUHvtqm3sPGjKVM9hepkikyLypzX6eT1Lzm3DD4qi5fucl&id=100022663922961}